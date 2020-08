Las muertes en Ciudad de Guatemala se duplicaron en junio sobre años previos

Fotografía de un miembro del personal de salud en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 18 ago (EFE).- Las muertes en Ciudad de Guatemala y sus municipios aledaños se duplicaron durante junio pasado en comparación con los datos de defunciones del mismo mes en 2018 y 2019.

El Gobierno local detalló este martes en rueda de prensa que durante junio de 2018 y de 2019 se registraron alrededor de 60 fallecimientos diarios en el departamento de Guatemala, pero la cifra creció hasta los 120 decesos diarios en junio de este año.

El incremento estaría vinculado a la COVID-19, que a la fecha le ha causado la muerte de 2.389 personas en el país centroamericano, 1.480 de ellas (el 61% del total) en el departamento de Guatemala.

Los datos de julio y agosto de este año no han sido divulgados aún por las autoridades, por lo que aún no han sido comparados con los años anteriores.

La cifra de 60 decesos diarios en promedio en el departamento de Guatemala se había mantenido estable desde enero de 2018 hasta su drástico cambio en junio de 2020, cuando se disparó la tendencia, según los datos del Gobierno guatemalteco, respaldados por el órgano estatal Registro Nacional de Personas (RENAP).

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, Edwin Asturias, explicó durante la rueda de prensa de este martes que "el exceso de mortalidad que estamos viendo" se debe al coronavirus.

"Recordemos que el departamento de Guatemala es el departamento más afectado por casos del país", añadió Asturias al identificar a la COVID-18 como el motivo de "la escalada en la mortalidad".

En el resto del territorio no se registran datos de un exceso de mortalidad en comparación con años anteriores, pero Asturias indicó este martes que en las últimas semanas el virus se ha ido descentralizando.

Según el funcionario, el departamento de Izabal, en la costa guatemalteca al océano Atlántico, se encuentra "acelerando al pico".

El ascenso de muertes en el departamento de Guatemala durante junio se ha contabilizado principalmente en las personas mayores de 40 años, añadió el director de la comisión presidencial.

Asturias se mostró optimista con la evolución del coronavirus en el país e indicó que los contagios y muertes van a la baja en general de acuerdo a la disponibilidad hospitalaria.

La nación centroamericana ha contabilizado 62.944 contagios en total hasta la última actualización del lunes desde que las autoridades detectaran el primer caso positivo el 13 de marzo.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ordenó el pasado 27 de julio el cese del confinamiento iniciado el 15 de marzo, cuando se confirmó la primera muerte por el virus en el país.