La primera cinta de "Harry Potter" logra mil millones de dólares en taquilla

En la imagen, los actores británicos y protagonistas de Harry Potter, Rupert Grint (i), Emma Watson (c) y Daniel Radcliffe (d). EFE/Daniel Deme/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 ago (EFE).- Casi veinte años después de su lanzamiento original, "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" (2001) ha logrado superar los mil millones de dólares de recaudación en taquilla en todo el mundo impulsada por su reciente reestreno en los cines de China.

"Estamos entusiasmados de ver que 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone' le encante a una nueva generación de espectadores", dijo hoy en un comunicado el presidente de distribución internacional de Warner Bros., Andrew Cripps.

"La popularidad de la película entre los espectadores en China (...) demuestra que el atractivo de estas historias es verdaderamente eterno y universal", añadió.

Ante la sequía total de nuevos lanzamientos en Hollywood debido a la pandemia, los cines chinos, como otras salas en el resto del mundo que han podido reabrirse, han recurrido a títulos antiguos con mucho tirón entre el público para intentar que los espectadores vuelvan a disfrutar de la gran pantalla.

En el caso de "Harry Potter and the Sorcerer's Stone", las salas chinas presentaron el 14 de agosto una versión restaurada de la película en 4K y 3D.

Según los datos de Warner Bros., este reestreno en China ha llevado a que la recaudación total de la primera aventura de "Harry Potter" se sitúe ahora en los 1.001 millones de dólares.

"Harry Potter and the Sorcerer's Stone", que dirigió Chris Columbus y en la que el público conoció a Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley), se sitúa en el puesto número 47 de las cintas más taquilleras de la historia (sin tener en cuenta la inflación), de acuerdo con la lista del portal especializado Box Office Mojo.

Hasta ahora, la única película de Harry Potter que había superado la barrera de los mil millones de dólares era "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" (2010), la cinta que cerró esta saga de ocho películas y que ingresó 1.402 millones en todo el planeta.