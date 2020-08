La mezcla Oracle-TikTok es demasiado rara para funcionar: T. Kim

(Bloomberg) -- La competencia sobre qué compañía estadounidense de tecnología conseguirá el control de TikTok se está intensificando, y acaba de dar un extraño vuelco.

A última hora del lunes, The Financial Times informó que Oracle Corp. ha mantenido conversaciones con ByteDance Ltd., con sede en Pekín, para adquirir las operaciones de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, lo que pone al desarrollador de software empresarial en la carrera por la plataforma de videos cortos junto con Microsoft Corp. y Twitter Inc. Según el informe, Oracle se está asociando para el posible acuerdo con General Atlantic y Sequoia Capital, actuales inversionistas de ByteDance.

La información se conoce luego de la última orden que el presidente Donald Trump anunció el viernes que obliga a ByteDance a vender sus operaciones en EE.UU. dentro de 90 días, aludiendo a preocupaciones de seguridad nacional. Una orden ejecutiva anterior de Trump impide a los residentes estadounidenses hacer negocios con la compañía hasta fines de septiembre.

Sin duda, Oracle, con un valor de mercado de US$170.000 millones, tiene los medios para ser un serio contendiente por TikTok. Puede pagar fácilmente las decenas de miles de millones de dólares que probablemente se requerirán para comprar la popular aplicación. Y con el extenso historial de Oracle en software de bases de datos empresariales, EE.UU. puede estar seguro de que la compañía podrá salvaguardar los datos de los usuarios de TikTok, aliviando cualquier preocupación de seguridad y privacidad. Sin embargo, más allá de esos dos puntos, una combinación Oracle-TikTok tiene poco sentido.

Oracle prácticamente no tiene experiencia en negocios de internet de consumo y aplicaciones de redes sociales. Además, hay poca sinergia corporativa entre la creciente oferta de TikTok para anunciantes de marcas y los canales de ventas centrados en empresas de la compañía de software. Francamente, parece un intento desesperado de relevancia, ya que Oracle ha enfrentado dificultades en medio del cambio secular de la industria desde implementaciones tradicionales en las instalaciones hasta la computación en la nube. Para ilustrar, en un momento en que los ingresos de muchas compañías de software en la nube están creciendo a tasas de dos dígitos, Oracle se está contrayendo, con un descenso de 6% en las ventas en su último informe trimestral frente a un año antes. Si bien Oracle está tratando de promocionarse como un elemento líder en la nube, las cifras muestran que sigue siendo, en esencia, un proveedor de software obsoleto.

La verdad es que TikTok se ajusta mejor a los otros postores públicos. El mes pasado, escribí que Microsoft puede ser la mejor opción, ya que su negocio de publicidad basado en el motor de búsqueda Bing podría convertir a TikTok en un poderoso tercer competidor frente a los dos jugadores dominantes de publicidad en internet: Alphabet Inc. y Facebook Inc. Además, Microsoft tiene otras exitosas ofertas para los consumidores, como su negocio de juegos Xbox, y cuenta con sus talentosos ingenieros de aprendizaje automático para mantener los mejores algoritmos de TikTok. En términos puramente monetarios, Microsoft tiene todas las de ganar. La compañía tiene un valor de casi US$1,6 billones y tiene capacidad para superar cualquier oferta de Oracle, si así lo desea. Y debido a que Microsoft tiene negocios similares, donde puede vender y promocionar a TikTok, la compañía probablemente pueda ofrecer un mayor valor por TikTok en comparación con Oracle, que está centrado en las empresas.

En cuanto a Twitter, mi colega Tim Culpan escribió la semana pasada que comprar TikTok ayudaría a aumentar el tamaño de la compañía de redes sociales y su llegada a audiencias más jóvenes, mejorando la capacidad de la compañía para vender a los anunciantes. Y, por supuesto, Twitter tiene un conocimiento especializado de la industria y una larga experiencia en redes sociales.

Sin embargo, puede haber otra contracorriente en la mezcla. Se dice que el cofundador de Oracle Larry Ellison es uno de los pocos ejecutivos de tecnología que ha apoyado políticamente al presidente Trump. Algunos han especulado que Ellison podría aprovechar su estrecha relación con la Casa Blanca para lograr que su compañía reciba un mejor trato. Pero al final del día, incluso si Oracle logra ganar, no significa que deba tomarlo. Desde mi perspectiva, una combinación Oracle-TikTok es demasiado extraña para funcionar.

