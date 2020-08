Goldman y Malasia habrían firmado acuerdo final sobre 1MDB

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. y Malasia han firmado un acuerdo para finalizar el arreglo de US$3.900 millones sobre el escándalo de 1MDB, según personas familiarizadas con el asunto.

El banco estadounidense formalizó el acuerdo el martes y debe realizar un pago en efectivo de US$2.500 millones a Malasia en un plazo de 10 días, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

El pacto alcanzado en julio fue un paso importante para resolver el escándalo que rodea a 1MDB, un fondo estatal de Malasia que está en el centro de investigaciones mundiales sobre corrupción y lavado de dinero. En él, Goldman Sachs accedía a pagar US$2.500 millones en efectivo y garantiza la devolución de US$1.400 millones en activos de 1MDB incautados por las autoridades de todo el mundo, a cambio de que Malasia retirara los cargos contra el banco.

Una representante de Goldman Sachs declinó comentar al respecto. Un representante del Ministerio de Finanzas de Malasia no pudo comentar de inmediato.

El acuerdo permitió al banco salir de su peor escándalo desde la crisis financiera, mientras que el país recupera gran parte de los US$4.500 millones que, según los fiscales, se perdieron de 1MDB, en un momento en que el país está buscando fondos para su enorme paquete de estímulo.

Goldman Sachs enfrentará una audiencia de gestión de casos por sus cargos penales en un tribunal de Malasia el 4 de septiembre, una fecha fijada antes de que se llegara a un acuerdo.

Nota Original:Goldman, Malaysia Said to Sign Final Deal on 1MDB Settlement

©2020 Bloomberg L.P.