Gil Marín: "La idea es hacer tres o cuatro cambios máximo"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil. EFE/ Ali Haider/Archivo

Madrid, 18 ago (EFE).- Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, afirmó este martes a Efe que la crisis de la COVID-19 "es el mayor reto al que se ha enfrentado el club", anunció que a nivel deportivo la idea es "hacer tres o cuatro cambios como máximo", cumpliendo así el control económico de LaLiga pues "sólo podrán llegar jugadores cuya inversión no supere el 25 por ciento de la cantidad que ingresemos por ventas de jugadores o ahorros por salidas de jugadores actuales".

Gil Marín puso de relieve el compromiso de Diego Simeone con el Atlético de Madrid, reveló las adversas condiciones anímicas a las que se tuvo que enfrentar el equipo ante el Leipzig en la Liga de Campeones y, como vicepresidente de LaLiga, fue rotundo en el caso Fuenlabrada. "Ningún club de la Liga entendería y aceptaría el descenso del Fuenlabrada".

P - Acabó una temporada larga y atípica, ¿qué balance hace de esta campaña?

R - Cuando la planificamos y presupuestamos, como en cada temporada, nos fijamos unos objetivos sociales, deportivos y económicos, así como inversión en infraestructuras. Nadie podía entonces prever la actual pandemia. Hicimos la mayor inversión en jugadores de la historia del club, inauguramos la sede de Alcalá de Henares, alcanzamos los 130.000 socios, nos hemos clasificado por octava temporada consecutiva para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, hemos jugado los cuartos de final de la Liga de Campeones... En definitiva, logramos conseguir los objetivos y mantenernos con la estabilidad suficiente para seguir creciendo, todo ello, a pesar de los efectos provocados por la crisis del COVID-19, que ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado el club.

P - Se veía en la Liga de Campeones al Atlético de Madrid incluso como favorito. ¿Pasó factura la atmósfera creada por los dos positivos los días previos?.

R - Es obvio que tras eliminar al campeón de la Liga de Campeones y de la Premier League -Liverpool-, los aficionados estaban ilusionados con el título. También nosotros, presidente, jugadores, técnicos y empleados. No pretendo buscar excusas a un mal partido en un día importante, pero la pandemia no está afectando a todos por igual. En nuestro caso, los jugadores tuvieron que estar nueve semanas aislados sin salir de sus casas, después dos semanas de preparación para una miniliga de siete semanas intensas en las que disputaron once partidos con los objetivos de la temporada en juego.

Todo ello ha provocado en los jugadores una montaña rusa de emociones y saturación física. Tras terminar LaLiga, dimos apenas seis días para desconectar y descansar, y en mi opinión, el cuerpo necesita más tiempo para recuperar. El Atlético que jugó contra el Leipzig fue un equipo en el que ningún jugador estuvo a su nivel, creo que como consecuencia de no haber tenido tiempo para recuperar su estado físico y mental.

P - Influyó el calendario de la Bundesliga...

R - Alemania terminó pronto, tuvieron vacaciones normales y pretemporada para preparar su liga, cuyo inicio casi coincide con esta fase final de la Liga de Campeones. Lo mismo pasa en Francia: vacaciones, pretemporada y Liga de Campeones, casi coincidiendo con el inicio de su liga. El fútbol es competición, y para competir hay que estar preparado física y mentalmente. Ahora, el equipo debe desconectar, descansar y volver con la ilusión y energía suficientes para competir al máximo nivel.

P - ¿Es un fracaso la eliminación contra el Leipzig?

R - Todos teníamos mucha ilusión en poder alcanzar otra final de Champions en esta temporada tan dura y compleja, y por eso es una gran decepción. Somos ambiciosos y queremos ganar, pero no puede considerarse un fracaso volver a quedar entre los 8 mejores equipos de Europa. Debemos valorar que no es fácil llegar hasta ahí y que todos los equipos compiten por el mismo objetivo.

Evidentemente debemos corregir errores y seguir mejorando algunos aspectos, pero lo más importante es tener la oportunidad de intentarlo todas las temporadas y poder pelear contra equipos, sin duda, más poderosos económicamente que nosotros. Sólo hay seis equipos en toda Europa que se han clasificado directamente para jugar la fase de grupos de la Liga de Campeones de manera consecutiva en las últimas 8 temporadas además del Atlético de Madrid: Manchester City, Juventus, Barcelona, Real Madrid, PSG y Bayern. Esto nos da una idea de lo difícil que es mantener una regularidad y del enorme valor que tiene lo que hemos conseguido en los últimos años. Nunca antes en nuestra historia habíamos conseguido consolidarnos de esta manera en Europa.

P - Cuando ve las críticas que recibe Simeone, ¿Qué piensa?.

R - Yo llego a comprender las críticas en momentos de desilusión, de decepción, después de perder un partido como el del Leipzig. Pero mi trabajo y mi obligación es poner permanentemente todo en la balanza. Y con Diego, cada vez que lo hago, pesa mucho más lo que ha aportado y lo que sigue aportando cada día que aquello que puede criticar un sector de nuestra masa social y del periodismo. Para mí Diego es sinónimo de compromiso y resultados y ambos son necesarios para alcanzar la estabilidad suficiente que está permitiendo al club crecer y consolidarse a nivel social, económico y deportivo, así como en instalaciones, como uno de los grandes de Europa.

P - ¿Qué objetivos busca el club en este período tras la estabilidad que vive estos años?.

R - Trabajamos para consolidar un club moderno en instalaciones, que preste más y mejores servicios a nuestros aficionados, con una Academia en crecimiento en cantidad y calidad, con uno de los mejores estadios del mundo que pronto será una pieza más en la mejor instalación deportiva de Europa.

También trabajamos para tener un equipo que compita con los mejores, y el cuarto puesto actual en el ránking UEFA dice que lo estamos consiguiendo. No podemos dejarnos llevar por la pasión o por la decepción del último resultado. El ránking UEFA valora los últimos 10 años, y ello nos obliga a valorar lo conseguido. No podemos poner en riesgo nuestra estabilidad y crecimiento. El día en que yo perciba falta de ilusión, de pasión, de hambre, en cualquiera de las personas relevantes que hay en el club, incluido yo mismo, que nadie dude que dejaremos de trabajar en el Atleti.

P - Todo el mundo conoce el escenario nuevo económico, el fútbol no se libra. ¿Habrá fichajes en la campaña 20-21?.

R - El Atlético de Madrid, como otros 34 clubes de los 42 que formamos LaLiga, como consecuencia del impacto económico del Covid, estará por encima del límite del coste de plantilla que autoriza LaLiga a través de su Control Económico. Es cierto que no habrá sanción deportiva y económica por estar excedidos al estar motivado por una causa de fuerza mayor, pero LaLiga no registrará nuevos jugadores.

Tan sólo podrán llegar jugadores cuya inversión no supere el 25% de la cantidad que ingresemos por ventas de jugadores o ahorros por salidas de jugadores actuales. La idea es hacer 3 ó 4 cambios como máximo, excepto si algún jugador ejercitase su cláusula de rescisión, que debería ser reemplazado. Estamos convencidos de tener una buena plantilla, con un buen promedio de edad, que puede darnos un gran rendimiento en las próximas tres o cuatro temporadas.

P - ¿En qué situación económica se encuentra el club?

R - Como en mucho otros sectores de la sociedad, la pandemia ha supuesto un cese parcial en nuestra actividad y, en consecuencia, una reducción considerable en los ingresos del club. En algunos casos, como por ejemplo la venta de entradas y abonos o la celebración de eventos en el estadio, los ingresos han desaparecido por completo. Otros ingresos como los derechos de televisión, los de participación en UEFA, así como los procedentes de patrocinios, inevitablemente van a sufrir una reducción.

Son, por tanto, momentos complicados, en los que el club debe realizar ciertos ajustes, reducir gastos y limitar las inversiones, tras unos años de crecimiento acelerado en los que hemos hecho fuertes inversiones, tanto en jugadores como en instalaciones. El objetivo seguirá siendo consolidar la posición deportiva lograda en los últimos años, mejorar nuestra competitividad, pero desde la prudencia y el rigor en la gestión económica para no poner en riesgo la viabilidad financiera del club.

P - Si hay un club donde los aficionados sean un activo importante de una sociedad es el Atlético de Madrid. ¿Qué medidas maneja la entidad para intentar estar cerca de sus socios?.

R - El Atlético de Madrid es lo que es gracias a sus aficionados. El club necesita sentir al aficionado cerca, como también los jugadores. La afición es quien da sentido a nuestro trabajo, ellos son la esencia del Atleti. Ha sido duro para todos los que trabajamos en el club disputar partidos en casa sin la presencia de nuestros aficionados en las gradas. Sin embargo, hemos seguido trabajando para ofrecerles nuevos servicios y reforzar las ventajas que tienen los socios. Así hemos creado una nueva categoría de socio juvenil para los jóvenes de 14 a 24 años y en unos días lanzaremos una tienda online exclusiva para socios.

Además, acabamos de inaugurar el nuevo museo, tras muchos meses de trabajo y donde hemos puesto toda la ilusión del mundo para conseguir que en su visita se transmitan los valores y la esencia del Atleti. Y seguimos mejorando otros aspectos del Wanda Metropolitano para que cuando regresen los espectadores puedan tener a su disposición una mejor oferta de servicios de ocio en la fan zone donde disfrutar de actividades antes y después de los partidos.

P - Es duro en términos comerciales ofrecer un producto y que la gente no pueda disfrutar en directo...

R - Me aterra pensar en que el efecto de la pandemia se prolongue en el tiempo, porque el fútbol es un deporte que necesita de la pasión del aficionado y la pasión no se puede transmitir a través de la televisión, ni de los jugadores a los aficionados, ni viceversa. Estamos trabajando con LaLiga y con las autoridades pertinentes para que el público pueda volver a los estadios lo antes posible, aunque sea con ciertas limitaciones y con las medidas de protección sanitaria que sean precisas.

Es evidente que un estadio como el Wanda Metropolitano reúne unas condiciones excepcionales para poder cumplir todas las medidas que se impongan, dado que cuenta con galerías de circulación muy amplias, numerosas plazas de parking, espacios exteriores donde ordenar al público, un vallado perimetral para poder hacer un primer chequeo de temperatura si fuera preciso? Ojalá podamos contar con el apoyo de nuestros aficionados en breve. Sería la mejor noticia para todos.

P - Lleva años ya el fútbol y el paisaje general sigue con excesiva tensión. Usted es CEO del Atlético de Madrid y vicepresidente de LaLiga. ¿Pueden mejorarse las relaciones entre LaLiga y la Federación?.

R - Hay demasiada crispación en la sociedad, demasiada intolerancia, demasiada ambición, demasiados intereses contrapuestos. El fútbol debe servir como herramienta para transmitir valores del deporte a la sociedad, no para enfrentarnos entre nosotros. Liga y Real Federación Española de Fútbol somos no sólo compatibles, sino necesarios. Vienen tiempos difíciles que requieren de hombres capaces e inteligentes, y estoy convencido de que tanto Javier Tebas como Luis Rubiales saben valorar la situación de nuestro país, de nuestro sector y su futuro, y acercarán posturas por el bien del fútbol y por el bien de LaLiga y de la Federación.

El conflicto de competencias entre LaLiga y la Federación que actualmente padecemos hace daño al fútbol. LaLiga está defendiendo el formato de competición, número de equipos y sistema de ascensos y descensos vigente en la actualidad. Y creo sinceramente que es el deber de LaLiga defender su estructura actual. Se está personalizando en la figura de Javier Tebas cualquier decisión conflictiva de LaLiga, horarios, calendario, protocolo sanitario, defensa del Fuenlabrada, gastos de LaLiga, gestión de ingresos... cuando en realidad Javier representa a la mayoría. Todos, absolutamente todos los acuerdos referidos a los puntos conflictivos antes comentados, antes de hacerse públicos, han sido aprobados en los órganos de LaLiga por mayoría o por unanimidad. No son decisiones del presidente, son propuestas, en muchos casos suyas, en otros casos de algunos clubes, que son aprobadas en Comisión Delegada, en Órgano de Control Audiovisual, en Junta de División o en Asamblea General.

No podemos obviar que Javier ha contribuido de manera relevante al cambio en nuestro sector, a su profesionalización y solvencia, y que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los clubes. Creo que tanto el Consejo Superior de Deportes como la Federación deben cuidar el fútbol profesional, el cual tiene aún margen de crecimiento, y, por consiguiente, margen para seguir ayudando al fútbol amateur y a otros deportes.

En la guerra por las competencias no gana nadie y pierde el fútbol, los clubes y sus aficionados. En la tolerancia y la ayuda mutua ganamos todos, y en estos momentos, es completamente necesario.

P - La polémica ha subido de tono con el "caso Fuenlabrada". ¿Cuál es su postura?.

R - Creo sinceramente que es un error querer hacer pagar a un club por haber hecho todo lo que le ha ordenado LaLiga. Si alguien pudo cometer un error con el desplazamiento del Fuenlabrada, el supuesto error sería imputable a la Comisión Delegada de LaLiga, pues todos sus miembros aprobamos el Protocolo Sanitario, y el Fuenlabrada no incumplió dicho Protocolo.

Ningún club de la Liga entendería y aceptaría el descenso del Fuenlabrada. El Fuenlabrada tuvo un positivo antes de la última jornada. Se hicieron en 72 horas otros dos test y todos los jugadores que viajaron a Coruña tenían dos PCR negativas.

LaLiga, por exceso de celo al no ser necesario en cumplimiento del Protocolo Sanitario, hizo un tercer test ya en Coruña, en previsión de que durante el periodo de incubación aparecieran más positivos.

Es un caso similar al nuestro. El Atlético tuvo dos casos de jugadores positivos antes de viajar a Lisboa. Todos los que viajaban llevaban dos PCR negativos, que es a lo que nos obligaban las autoridades sanitarias española y portuguesa. La diferencia es que una vez en Portugal, la nueva PCR no dio ningún otro positivo.

LaLiga podría no haber hecho el tercer test, no hubiera existido el problema, pero, posiblemente, los jugadores del Fuenlabrada podrían haber contagiado a otras personas, incluidos los jugadores del Deportivo.

P - ¿Y si esta situación se repite en la 2020-21?

R - No tengo duda de que se repetirán situaciones similares mientras convivamos con el virus.

Es esencial garantizar la seguridad de la competición. Tenemos contratos firmados con jugadores, clubes, patrocinadores, operadores de televisión,están los abonos pendientes de ser ofrecidos a los aficionados.

Liga y Federación, con la aceptación y mediación del Consejo Superior de Deportes deben acordar soluciones para cada escenario antes del inicio de la Competición.

¿Qué sucede con los positivos? ¿Cuántos jugadores como mínimo deben estar disponibles para una convocatoria? ¿Qué ocurre si no se puede jugar un partido por positivo? ¿Aplazamiento o consideración de partido perdido? ¿Qué ocurre si se vuelve a suspender la competición, con los contratos con los jugadores?

Existen demasiadas incertidumbres que nos hacen demasiado vulnerables.

P - Cuando se habla de una hipotética Liga de 24 equipos en Segunda división. ¿Qué piensa?.

R - No soy yo quien debe opinar sobre eso, debe ser la Junta de Segunda división o la Asamblea de LaLiga, pero no tengo duda de que si se somete a votación dirán que no. ¿Por qué?. Al margen de aspectos legales y contenidos audiovisuales con formatos actuales habría un problema de calendario al tener que jugarse 46 partidos antes del 30 de mayo y no gustaría repartir el mismo dinero entre más clubes.

P - Su visión en modo atlético para la temporada que viene...

R - Viendo la dramática situación que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia en todos los sentidos, sólo espero un regreso a la normalidad lo antes posible. Es emocionante recordar el homenaje que rendimos a todos los atléticos que nos dejaron en este periodo en nuestro primer partido en el Wanda Metropolitano. Desgraciadamente, han fallecido 115 socios, además de las queridas leyendas Capón, Peiró, Jones, Antic y nuestro jugador de la Academia Christian Minchola, pero creo humildemente que el club ha estado muy cerca de sus familias para que sintieran el cariño de todos los atléticos. Están siendo unos meses terribles y cualquier deseo va dirigido a que haya salud para todos y recuperemos la añorada normalidad cuanto antes.