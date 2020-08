Fútbol/Champions.- Tuchel: "Estamos en la final para ganarla"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, se mostró "muy feliz" por haber conseguido la clasificación para la final de la 'Champions League' tras eliminar al Leipzig (0-3) y destacó el "hambre" y la "determinación" de sus jugadores para pelear por el título más importante del 'Viejo Continente'.



"Es increíble, pero estamos aquí para jugar la final y para ganarla. El equipo mostró calidad, hambre, determinación, una buena mezcla. Fue merecido. Personalmente sentí la presión antes del partido, no fue fácil, pero tengo jugadores que están acostumbrados a jugar con esta presión, les gusta", indicó Tuchel tras el triunfo.



Además, el técnico del PSG subrayó que no descansó ni con el segundo gol de su equipo. "El fútbol son 90 minutos y nunca estoy relajado, ni siquiera con el segundo gol", obra de Ángel di María a pocos minutos del tiempo de descanso.



Preguntado por la fortaleza de su rival, aunque el marcador no hiciese justicia a su camino hasta semifinales, Tuchel dijo que fueron ellos "mismos". "Teníamos que controlar los espacios cuando podíamos y usar las aceleraciones de Kylian Mbappé y Di María para atacar. Es un partido para los jugadores y lo han demostrado", indicó el alemán.



Además, el preparador del PSG lamentó que esta victoria no hayan podido compartirla con sus seguidores al estar jugando a puerta cerrada por la pandemia de la COVID-19. "Sentimos que están con nosotros y que tienen confianza en nuestor juego. Puedo decirte que este equipo es un buen equipo en ese aspecto", añadió.



"¿Bayern o Lyon? Disfrutaré viendo este partido. Es una gran recompensa para mí, mis jugadores y los trabajadores del club. Y es fútbol, el Bayern es favorito pero será difícil contra el Lyon. Vamos a ver. El domingo será el mayor desafío de mi carrera", finalizó Tuchel.