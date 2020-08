Filipinas.- Al menos un muerto y varios heridos en un terremoto de 6,6 en el centro de Filipinas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas como consecuencia del terremoto de 6,5 de magnitud en la escala Richter que ha sacudido este martes la provincia de Masbate, en el centro de Filipinas, según las autoridades.



La única víctima ha sido identificada por la Policía como un agente retirado, quien ha fallecido sepultado después de que su vivienda de tres plantas se viniera abajo por el temblor.



Otras cuatro personas más han resultado heridas en este derrumbe y han sido trasladadas al hospital mientras que siguen las labores de búsqueda, ya que no está claro cuántas personas había en el interior, según el administrador provincial, Rino Revalo.



Según el Instituto Filipino de Vulnacología y Sismología (Phivolcs), el epicentro del terremoto se ha localizado a 5 kilómetros al suroeste de la localidad de Cataingan a una profundidad de unos 21 kilómetros. El organismo ha constatado más de una treintena de réplicas posteriores, todas ellas por debajo de los 4 grados de magnitud.



Las autoridades locales están barajando evacuar el hospital de distrito de Cataingan y un edificio en el que están pacientes de COVID-19 debido a las grietas que ha provocado el terremoto. También han sufrido daños la comisaría y el mercado municipal.



Revalo también ha pedido a la población que no use el puerto de la localidad, que habría resultado gravemente dañado y que no regresen a sus viviendas hasta que hayan sido evaluadas por los ingenieros locales.