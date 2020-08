España registra repunte de contagios, mientras en América Latina avanza el desconfinamiento

CORRECCIÓN: corrige cifra total de contagiados y amplía con declaración de alcalde y dato de movilidad ///Santiago, 17 Ago 2020 (AFP) - El centro de Santiago retomó este lunes sus actividades tras el fin de la cuarentena que se extendió por casi cinco meses, una de las más largas del mundo, con filas en el comercio y algunas aglomeraciones.Después de 144 días de confinamiento, los vecinos volvieron a salir a la calle sin un permiso especial de movilidad, mientras que el comercio volvió a operar con el personal que vive en la misma comuna o de otras sin cuarentena.Así, el centro de Santiago y del barrio colindante de Estación Central pasaron a la etapa de "transición" (la segunda de cinco) de la estrategia de desconfinamiento impulsada por el gobierno tras una estabilización de los contagios.Las calles peatonales y los espacios de espera en los semáforos amanecieron delimitados para respetar el distanciamiento físico. El uso de mascarillas es obligatorio incluso en espacios abiertos."Está bien por las tiendas, porque tienen que reactivar la economía, pero por otro lado sigue habiendo contagios y va a haber muchos más porque hay mucha más gente en la calle", dijo a la AFP Natasha Curco mientras caminaba por el centro de Santiago.Las filas en los locales comerciales eran organizadas por la Policía y guardias privados para evitar aglomeraciones."Comenzamos poco a poco, con los protocolos de seguridad, distanciamiento social, alcohol en gel, medición de temperatura, mascarilla, protector facial", explicó a la AFP John Padilla, dueño de una tienda de accesorios deportivos, donde la fila de clientes permanecía ordenada en la calle.Algo que no fue posible en un pequeño centro comercial de ventas al por mayor que debió ser clausurado tras registrarse una gran aglomeración de personas.Otra se vio afueras de una de las sucursales de la Caja de Crédito Prendiario, conocida como la "Tía Rica", una oficina estatal donde se empeñan objetos.El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, consideró que fue una jornada "de contrastes", donde en el casco histórico se "ha respondido" a las medidas de prevención, pero también se registraron algunos puntos de "altas aglomeraciones". De acuerdo con las autoridades, la movilidad se incrementó en la jornada un 11% en la comuna de Santiago respecto del lunes pasado y un 14% en Estación Central. Pero si se compara con un día lunes del mes de marzo, se mantuvo un 30% más baja en ambos lugares.El desconfinamiento del centro de Santiago y Estación Central, donde se concentran cerca de dos de los siete millones de habitantes de la capital, se produjo en un día en que se sumaron 1.556 nuevos contagios y 61 fallecimientos. El total se elevó así a 387.502 infecciones y 10.513 muertos confirmados desde el primer caso de coronavirus reportado el 3 de marzo.Chile mantiene vigente un toque de queda nocturno, el cierre de fronteras y la suspensión de las clases presenciales.apg/pa/yow/mls ------------------------------------------------------------- España registra 16.000 nuevos contagios en tres días mientras regiones endurecen medidasMadrid, 17 Ago 2020 (AFP) - España registró más de 16.000 nuevos contagiados por coronavirus desde el viernes, informó el ministerio de Sanidad este lunes, cuando algunas regiones como Baleares o País Vasco endurecieron las ya severas medidas decretadas por el gobierno central como cerrar locales nocturnos o restringir fumar en las calles.Las cifras divulgadas por el ministerio daban cuenta de un total de 359.082 infectados por el virus en España, 16.269 contagiados más que en el último balance del viernes."No son cifras buenas, nos gustaría estar en cifras mucho más bajas", reconoció el director del centro de emergencias sanitarias Fernando Simón, aun insistiendo en que se trata de "un incremento progresivo, suave, mucho más moderado o mucho más fácil de controlar que en otros periodos".España es el país de Europa Occidental con más infectados por coronavirus con casi 343.000 y su tasa de contagios fue de 115 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, muy por encima de los 45 en Francia, 19 en Reino Unido y 16 en Alemania.Ante esta situación, el gobierno anunció el viernes un duro paquete de medidas que incluyen el cierre de discotecas, hora máxima de apertura en las noches para restaurantes y bares, prohibición de fumar en espacios abiertos si no se puede mantener al menos dos metros de distancia o limitación de las reuniones a diez personas.Pero son las regiones, competentes en materia de salud, las que deben implementarlas y vigilar su cumplimiento. En varias de las 17 comunidades autónomas del país ya aprobaron las nuevas medidas y, en algunos casos, otras suplementarias.Es el caso del turístico archipiélago de Baleares que prohibió las fiestas en barcos y piscinas, incluso durante el día.El País Vasco declaró la "emergencia sanitaria", una figura que le permitirá tomar medidas incluso más severas, como por ejemplo restricciones locales de movilidad, ante "un posible tsunami" de contagios, según dijo su responsable de salud, Nekane Murga.Las disposiciones fueron repudiadas el domingo en una manifestación en Madrid que congregó a entre 2.500 y 3.000 personas, según un portavoz regional.Con gritos de "libertad" y pancartas que leían "el virus no existe" o "las mascarillas matan", las personas se reunieron convocados por las redes sociales en una céntrica plaza madrileña para denunciar una supuesta exageración de cifras del covid-19 para justificar una restricción de libertades.Como muchos de los asistentes no usaron mascarillas, obligatorias en el exterior en toda España, el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, anunció a la radio Cadena Ser que "se sancionará con el máximo rigor lo que sucedió".De todas maneras, buena parte de los nuevos casos son asintomáticos y la letalidad del virus bajó considerablemente: desde que finalizó el 21 de junio el rígido confinamiento de toda la población por tres meses, se notificaron poco más de 300 de los 28.646 fallecidos del país por la pandemia.Simón subrayó que el incremento de casos se explica por el aumento de la capacidad de detección, si bien reconoció que en algunos hospitales se "está empezando a generar un cierto estrés en el personal médico".du-dbh/pmr/mb -------------------------------------------------------------