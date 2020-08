España cree que la comparación de López Obrador no ayuda a los mexicanos

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya. EFE/ Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 18 ago (EFE).- El Gobierno de España considera que la comparación que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en ambos países no ayuda ni resulta muy provechosa a los mexicanos.

"A cada ciudadano, lo que le preocupa es lo que su Gobierno está haciendo para protegerle a él y para proteger su economía", dijo este martes la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, al ser preguntada por este asunto en una entrevista de la emisora radiofónica Onda Cero.

El mandatario mexicano dijo el lunes: "Si se compara a México, vamos a decir, con España, y ofrezco disculpas al pueblo español y al Gobierno español, en las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor a nosotros".

"Este tipo de comparativas -replicó la ministra española-, yo creo que no ayudan, no creo que les resulten muy útiles a los ciudadanos mexicanos, como si yo hiciera el comentario opuesto".

González Laya argumentó que no le consolaría mucho al ciudadano español que ella dijera que España lo está haciendo mucho mejor que su vecino.

"Lo que importa ahora es dar la confianza a nuestros ciudadanos, que nuestra acción gubernamental, tanto en lo sanitarios, como en lo económico, financiero... responde a las necesidades del país", concluyó.

López Obrador defendió ayer la gestión de la pandemia en el país, después de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pronosticara recientemente que México prácticamente duplicaría su número de pobres debido a la COVID-19.