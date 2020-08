El Tribunal, sin pruebas de participación de Siria o Hizbulá en el asesinato de Hariri

El Tribunal Especial para el Líbano (TEL) aseguró este martes que "no recibió ninguna prueba de la participación directa" del Gobierno de Siria o de algún dirigente del grupo chií libanés Hizbulá en el atentado terrorista que se cobró la vida del ex primer ministro libanés Rafic Hariri. EFE/EPA/PIROSCHKA VAN DE WOUW

Leidschendam (Países Bajos), 18 ago (EFE).- El Tribunal Especial para el Líbano (TEL) aseguró este martes que "no recibió ninguna prueba de la participación directa" del Gobierno de Siria o de algún dirigente del grupo chií libanés Hizbulá en el atentado terrorista que se cobró la vida del ex primer ministro libanés Rafic Hariri.

Durante la lectura de la sentencia por el asesinato de Hariri hace 15 años en Beirut, que aún no ha sido pronunciada, el juez presidente de la sala, David Re, dijo que "Siria y Hizbulá pueden haber tenido motivaciones" políticas en la muerte del ex primer ministro pero que, desde que la Corte abrió sus puertas en 2009, no recibió ninguna evidencia que pruebe su participación.