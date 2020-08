El ministro de Finanzas de Canadá dimite inesperadamente en medio de un escándalo

El ministro de Finanzas canadiense, Bill Morneau. EFE/ Laurent Gillieron/Archivo

Toronto (Canadá), 17 ago (EFE).- El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, anunció este lunes su dimisión de forma inesperada en medio de la crisis económica provocada por COVID-19 y un escándalo que afecta también al primer ministro, Justin Trudeau, por la concesión de un contrato a una organización vinculada con sus familias.

Morneau declaró durante una rueda de prensa celebrada en la noche del lunes que comunicó hoy su decisión a Trudeau y que su intención ahora es convertirse en el próximo secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El ministro de Finanzas añadió que ha decidido no presentarse a las próximas elecciones y que nunca tuvo la intención de permanecer como diputado del Partido Liberal (PL) durante más de dos elecciones.

Morneau ha sido el ministro de Finanzas de Canadá desde que Trudeau y el Partido Liberal llegaron al poder tras las elecciones celebradas en octubre de 2015.

Pero la dimisión de Morneau se produce después de que varios medios de comunicación informaron de tensiones con Trudeau por la política económica durante la pandemia y el escándalo del contrato concedido, y posteriormente retirado, a la organización WE Charity.

WE Charity es una organización sin ánimo de lucro para el desarrollo de oportunidades a jóvenes y a la que se le adjudicó a dedo la gestión de un programa valorado en 900 millones de dólares canadienses (670 millones de dólares estadounidenses) como parte del paquete de recuperación de la economía tras la crisis provocada por COVID-19.

Pero poco después de la adjudicación del contrato se supo que la madre, el hermano y la esposa de Trudeau han recibido centenares de miles de dólares de WE Charity por su participación en eventos y que una de las hijas de Morneau trabaja para la organización.

Las revelaciones han provocado que el comisario de Ética del Parlamento canadiense haya iniciado una investigación por supuesto conflicto de intereses sobre Trudeau.

En un comunicado, Trudeau alabó la labor desarrollada por Morneau durante los últimos cinco años y afirmó que Canadá apoyará "con firmeza" su candidatura en la OCDE.

"Quiero agradecer a Bill por todo lo que ha hecho para mejorar la calidad de vida de los canadienses y hacer de nuestro país un lugar mejor y más justo para vivir", declaró Trudeau.

Sobre su intención de convertirse en el secretario general de la OCDE, Trudeau afirmó que "Canadá apoyará con firmeza su candidatura para liderar esta importante institución global que jugará un papel crítico en la recuperación económica mundial".