El Lazio, sobre Silva: "Mucho respeto por el jugador, pero no por la persona"

EFE/EPA/Shaun Botterill/NMC/Archivo

Roma, 18 ago (EFE).- El albanés Igli Tare, director deportivo del Lazio, aseguró este martes que se enteró del fichaje de David Silva por la Real Sociedad por el comunicado del club español y que tiene "mucho respeto por el jugador, pero no por la persona", pues esperaba que el canario, con el que estaba en negociaciones avanzadas, le avisara.

"Me entero del fichaje de David Silva por la Real Sociedad. Tengo mucho respeto por el jugador, pero no por el hombre", se lee en el tajante comunicado publicado este martes por el Lazio en su página web.

El Lazio se siente traicionado por David Silva, quien fichó este lunes por la Real Sociedad tras expirar su contrato con el Manchester City.

De hecho, en el club romano había mucho optimismo sobre las posibilidades de que Silva, de 34 años, aceptara una propuesta de dos años, más opción para un tercero, que tocaba los cuatro millones de euros por temporada.

Según los medios italianos, el Lazio había cerrado el acuerdo verbal la semana pasada y solo faltaban las firmas del jugador, que sin embargo tardaban en llegar.

Tras varios días de espera, el club romano dio un "ultimátum" a Silva que expiraba como mucho este lunes, amenazando con retirar la oferta de no recibir respuestas.

Y finalmente, en la noche italiana de este lunes, la Real Sociedad anunció que David Silva aceptó su propuesta, con un contrato hasta 2022.