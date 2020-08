El gobernador de Nueva York publicará un libro sobre su gestión durante la COVID-19

El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 18 ago (EFE).- El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, va a publicar un libro sobre su gestión durante la pandemia del coronavirus, según anunció este martes la editorial Crown.

La obra llevará el título “American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic” (“Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia de COVID-19”) y saldrá a la venta el próximo 13 de octubre.

“Pasamos un infierno, pero aprendimos mucho. Nueva York pasó de tener una de las tasas de COVID-19 más altas a una de las más bajas”, señaló el gobernador neoyorquino a través de Twitter al compartir el anuncio de la editorial.

Su figura ganó mucha popularidad a nivel nacional en los primeros meses de la pandemia, cuando Nueva York se convirtió en el mayor foco mundial y Cuomo emergió como uno de los líderes clave ante la crisis en Estados Unidos.

Lo hizo sobre todo gracias a sus conferencias de prensa diarias y su habilidad para explicar la enfermedad y las medidas que se estaban tomando para combatirla, combinadas con algunas de las políticas más contundentes para frenar su avance.

Al mismo tiempo, sin embargo, Cuomo ha sido acusado -sobre todo desde el Partido Republicano- por esperar demasiado para actuar en los comienzos de la pandemia y por la gestión de las residencias de ancianos del estado, donde fallecieron miles de personas.

Nueva York es el estado de EE.UU. más golpeado por la pandemia, con cerca de 33.000 muertos de los alrededor de 170.000 registrados en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Tras ser el gran epicentro de la COVID-19 durante la primavera, el estado ha conseguido mantener a raya la enfermedad en los últimos meses, mientras los casos se disparaban en otras partes de Estados Unidos.

Cuomo, que ha tenido duros choques con la Casa Blanca, intervino este lunes en la convención nacional del Partido Demócrata y atacó al presidente estadounidense, Donald Trump, por su gestión de la pandemia.

"Hemos visto el fracaso de un Gobierno que trató de negar el virus, luego trató de ignorarlo y luego trató de politizarlo", afirmó Cuomo.

"El fallido -añadió- Gobierno federal vio cómo Nueva York era acechada, luego vio cómo Nueva York sufría, pero durante todo el proceso no aprendió absolutamente nada".

Cuomo, de 62 años, es gobernador del estado desde 2011 y el pasado año anunció su intención de buscar la reelección en 2022, aunque su nombre ha sonado en algunas ocasiones como posible candidato a la Casa Blanca.