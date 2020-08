EEUU.- Comienza la Convención Demócrata con la presencia virtual de sus participantes a causa del coronavirus

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Partido Demócrata inicia este lunes por la noche una inaudita convención nacional, ya que se celebrará en su totalidad de manera telemática debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, y en la que se hará oficial la candidatura del exvicepresidente Joe Biden a la Casa Blanca.



"Puede que estemos físicamente separados, pero esta semana los demócratas de todo el país se unen para presentar nuestra visión de un Estados Unidos mejor", ha escrito en su cuenta de Twitter Biden, quien pronunciará su discurso de aceptación de la candidatura durante la noche del jueves.



Por su parte, se espera que un día antes haga lo mismo su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris, quien se convertirá en la primera persona negra y asiática estadounidense en aceptar el cargo de vicepresidente.



Entre la comparecencias de este lunes destacan las de la anterior primera dama, Michelle Obama, y el que fuera el máximo rival de Biden a la candidatura demócrata, el senador por Vermount Bernie Sanders, quien a primeros de abril optó por retirarse de la carrera presidencial tras reconocer que no podría hacerse con la nominación.



También estarán presentes este lunes de manera virtual, entre otros, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y hasta cuatro prominentes figuras del Partido Republicano, entre ellos el que fuera candidato a la Casa Blanca en 2016 y antiguo gobernador de Ohio, John Kasich.



No obstante, su presencia, si bien Biden busca captar con ella el voto de los republicanos independientes o descontentos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido criticada por el ala más a la izquierda de los demócratas al considerar que restaba tiempo y protagonismo a la figuras emergentes del partido, como es el caso de la representante por Nueva Yok en el Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, quien contará con tan solo un minuto el martes.



A la espera de saber cómo el Partido Republicano celebrará su convención a partir del 24 de agosto, el Partido Demócrata ha optado por una convención totalmente virtual, sin militantes, ni globos, ni estadios llenos, donde el espectáculo correrá a cargo de artistas musicales, como Common, John Legend, o Billie Eilish, quienes ayudarán, según un comunicado e la formación, "a contar la historia de dónde estamos hoy como país bajo el liderazgo fallido de Donald Trump".



Por motivos de salud, el equipo de Biden ya anunció que el postulante a la Casa Blanca no estará presente en Milwaukee, lugar elegido por el Partido Demócrata para celebrar su convención nacional, sino que permanecerá en el estado de Delaware.



'Uniendo Estados Unidos' es el lema de la convención, por la que pasarán en los próximos días anteriores presidentes, como Barack Obama y Bill Clinton.