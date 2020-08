Draghi pide invertir más en los jóvenes para darles un futuro

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo

Roma, 18 ago (EFE).- El expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, describió hoy el negro panorama de crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus y pidió que Europa invierta más en los jóvenes, en educación y no solo subsidios para darles un futuro y promover el crecimiento.

En las crisis "los subsidios que se están repartiendo son una primera forma de cercanía de la sociedad a los más afectados, sobre todo a los que tantas veces han intentado levantarse, los subsidios sirven para sobrevivir, para reiniciar, pero a los jóvenes hay que darles más", afirmó Draghi, al intervenir hoy en el Encuentro para la amistad entre los pueblos en Rimini.

"Se acabarán las subvenciones y se mantendrá la falta de cualificación profesional, que podrá sacrificar su libertad de elección y sus ingresos futuros", añadió.

Para Draghi, "la educación es un sector esencial para el crecimiento", donde "la visión a largo plazo debe prevalecer sobre las acciones inmediatas".

El expresidente del BCE señaló: "La deuda creada por la pandemia no tiene precedentes y deberá ser reembolsada principalmente por los jóvenes de hoy. Es nuestro deber asegurarnos de que tengan todas las herramientas para hacerlo mientras vivan en sociedades mejores que las nuestras".

Y añadió: "Privar a un joven del futuro es una de las formas más graves de desigualdad".

Hizo un repaso de todas las crisis vividas desde la financiera de hace doce años, "que causó la mayor destrucción económica jamás vista en un periodo de paz".

"Y cuando volvía a consolidarse la confianza y con ella la recuperación económica, nos golpeó aún más duramente la explosión de la pandemia: ésta amenaza no solo a la economía, sino también el tejido de nuestra sociedad tal como lo hemos conocido hasta ahora; propaga la incertidumbre, penaliza el empleo, paraliza el consumo y las inversiones", subrayó.

Dijo que ahora es el momento de la sabiduría para elegir el futuro que se quiere construir.

"Se han movilizado todos los recursos disponibles para proteger a los trabajadores y empresas que componen el tejido de nuestras economías, se ha evitado que la recesión se convirtiera en una depresión prolongada. Pero la emergencia y las medidas que justificó no durarán para siempre. Ahora es el momento de elegir con sabiduría el futuro que queremos construir", aseguró.