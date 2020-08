Diecisiete países rechazan retraso en elecciones del BID

(Bloomberg) -- La apuesta del presidente de EE.UU., Donald Trump, por instalar un aliado cercano para liderar a uno de los bancos más importantes de América Latina recibió un impulso el martes, cuando los 17 países con más poder de voto en el banco se opusieron a posponer sus elecciones de septiembre.

Los países, incluidos Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros, firmaron una carta rechazando un creciente impulso para retrasar las próximas elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo y la probable elección de Mauricio Claver-Carone, asesor principal de Trump para asuntos latinoamericanos.

La votación “es de suma importancia para nuestra región y para la conducción del Banco en el mayor desafío de la era contemporánea”, dijeron en la carta, difundida por la Cancillería de Colombia. “Nuestros pueblos necesitan soluciones que no se pueden postergar”.

Las tensiones se han disparado en toda la región desde que el presidente de Estados Unidos rompió una tradición no escrita en el banco con sede en Washington y lanzó en junio la candidatura de Claver-Carone, un cubano-estadounidense. Todos los jefes anteriores de la institución provienen de países latinoamericanos, y la medida de Trump podría significar un intento de extender su influencia sobre una institución tradicionalmente apolítica.

A principios de este mes, México se unió a la Unión Europea y Chile para pedir más tiempo para analizar el papel del banco y su presidente en medio de la pandemia. Las naciones que se oponen a la votación aún podrían negarse a participar en el proceso y negar el quórum de 75% necesario para celebrar la elección.

Argentina, México, Chile, Costa Rica y la Unión Europea, que se han pronunciado a favor de elecciones diferidas, representan el 31% de los votos. Pero no es seguro que puedan negar el quórum, ya que la UE no necesariamente votará como un bloque, y todos sus miembros tienen una representación separada en la junta del banco. Algunos accionistas importantes, incluidos Japón y Canadá, aún no han hecho públicos sus puntos de vista.

Nota Original:Siding With Trump, 17 Nations Reject Delaying Vote on IDB Chief

©2020 Bloomberg L.P.