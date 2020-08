De Ander a Thiago, siete españoles con 168,5 millones de valor de mercado

Thiago Alcántara. EFE/EPA/Rafael Marchante

Madrid, 18 ago (EFE).- Siete españoles quedan en semifinales de Liga de Campeones en las que, por el contrario, no hay ningún equipo de LaLiga Santander, y dichos futbolistas acumulan un valor de mercado de 168, 5 millones de euros, con Thiago Alcántara como el más valioso con 48.

Solo el Olympique de Lyon no cuenta con un jugador español en sus filas, mientras que el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich tienen tres; completa la lista el RB Leipzig con Dani Olmo, fichado en el mercado de invierno procedente del Dínamo de Zagreb y que a sus 22 años tiene un valor de mercado de 31,5, cerca de volver a alcanzar los 35 que le otorgó la web especializada Transfermarkt antes de la pandemia del coronavirus.

Caso curioso el del Bayern, que tiene en sus filas al jugador español más valioso de las semifinales de la 'Champions' y al de menor valor de mercado. El primero Thiago, llega tras firmar un gran partido en la goleada frente al FC Barcelona (8-2) en cuartos y con rumores sobre su posible salida del club teutón, con el que finaliza contrato en junio de 2021.

Javi Martínez, con 13 millones de valor, es el futbolista que cierra esta lista. El ex del Athletic de Bilbao lleva ya 8 años en el Bayern y tras perder protagonismo esta última campaña -en la que ha disputado 16 encuentros sumando 669 minutos- también podría tener su futuro lejos del equipo de Baviera.

El otro español que milita en la plantilla del Bayern de Múnich es Álvaro Odriozola, quien está cedido hasta final de temporada por el Real Madrid y tiene, según Transfermarkt, un valor de mercado de 16 millones de euros.

El PSG cuenta en sus filas con tres españoles, todos importantes en la consecución del pase a las semifinales, donde se enfrentarán al Leipzig. Pablo Sarabia, quien disputa en su primera temporada en el club francés, tiene un valor de mercado de 28 millones, seguido de Ander Herrera y Juan Bernat, con 16.

Siete jugadores y un valor total de 168,5 millones para que el fútbol español esté presente en las semifinales, y la final, de la Liga de Campeones.