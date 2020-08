Coronavirus.- El Gobierno de Colombia reconoce "inquietud" por la situación epidemiológica de Cali, Bogotá y Medellín

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ha expresado este lunes "inquietud" acerca de la situación epidemiológica de las tres ciudades más pobladas del país, Bogotá, Cali y Medellín, pues la ocupación de las camas hospitalarias de cuidados intensivos está por encima del 90 por ciento en algunos casos.



Ruiz ha reconocido que "es una situación preocupante", aunque ya la esperaban, ha dicho, pues era "inevitable en una pandemia de estas características".



"La buena noticia es que ese pico está cobrando cierta forma de meseta en cada una de esas ciudades gracias a las medidas tomadas" ha dicho el ministro de Salud durante una entrevista para el periódico colombiano 'El Espectador'.



Ruiz también ha contado que el Gobierno se enfrenta a una situación complicada en relación a la reapertura de los centros escolares, pues sin "subestimar el daño psicológico" que el retraso académico puede causar en los más pequeños, "una generación de huérfanos también sería una catástrofe".



Aunque el Gobierno de Colombia todavía no ha fijado una fecha para la reapertura de los centros escolares, Ruiz ya ha avanzado que ningún padre estará obligado a enviar a sus hijos al colegio, en caso de que sienta sensación de riesgo para su salud y su integridad.



En relación a la vacuna, Ruiz ha contado que el Gobierno sigue trabajando y negociando con varias compañías bajo un marco de confidencialidad, pero sí ha revelado que tendrán prioridad para vacunarse aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo, como los trabajadores del sistema de salud, la población adulta mayor de 65 años y aquella con enfermedades previas, como hipertensión o diabetes.



"Esta población es de aproximadamente 12 o 14 millones de personas. El objetivo social y económico apunta a lograr una inmunidad de rebaño, que de manera ortodoxa se define como el 60 por ciento de la población o más", ha explicado, aunque ha matizado que "hasta este momento no hay evidencia concluyente de cuál sería la proporción específica para la COVID-19".



"Si nos fuéramos por ese concepto tradicional, estaríamos apuntándole a vacunar a las poblaciones económicamente activas para tener una mayor reactivación. Estaríamos hablando del 60 por ciento de la población, contando los primeros grupos ya vacunados", ha añadido.



Ruiz también ha reconocido "los bandazos" que el Gobierno ha dado en relación al uso de las mascarillas entre la población sin síntomas "y la dificultad para encontrar una prueba rápida que tuviera un buen desempeño".



"Son cosas que uno desearía que no hubieran pasado. Pero sí puedo decir, con absoluta tranquilidad, que todas las decisiones que hemos tomado se han basado en la mejor evidencia que ha habido en cada momento. Esperemos que los profetas del pasado sean comprensivos", ha ironizado.



Hasta el momento y según su último balance, el Ministerio de Colombia ha confirmado este lunes un total de 476.660 casos acumulados del nuevo coronavirus, de los cuales 166.685 han sido registrados en Bogotá, y 15.372 fallecidos, mientras que el número de recuperados es ya de 301.525.