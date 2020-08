Comité de la ONU lanza alerta a Perú por situación de indígenas ante COVID-19

El comité del organismo internacional instó al Gobierno de Perú a incluir a las organizaciones indígenas en la toma de decisiones para hacer frente a la pandemia en las poblaciones nativas, que suman más de 6 millones de personas, lo que representa a casi el 19 % de la población nacional. EFE /Carlos Mamani /Archivo

Lima, 17 ago (EFE).- El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una alerta ante la situación de los pueblos indígenas de Perú frente a la pandemia de la COVID-19 y urgió al Estado a garantizarles el acceso a salud, medicinas y ayudas sociales.

Así lo recordó este lunes el Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq) tras comprobar que la advertencia de la ONU ha pasado inadvertida en el país, el sexto del mundo con más casos confirmados de coronavirus al acumular casi 536.000 contagios y 26.281 muertos.

El comité del organismo internacional instó al Gobierno de Perú a incluir a las organizaciones indígenas en la toma de decisiones para hacer frente a la pandemia en las poblaciones nativas, que suman más de 6 millones de personas, lo que representa a casi el 19 % de la población nacional.

El llamamiento exigió también proteger el acceso a las reservas naturales para indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, espacios protegidos donde el virus ya ha ingresado a una de las cinco que hay en Perú y ha contagiado a 67 miembros del pueblo nahua, al que la gripe mató a la mitad de su gente en los años 80.

Asimismo, recomendó adoptar medidas para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis en los nativos y conminó al Estado a colaborar con Brasil y Colombia para atender a las poblaciones indígenas afectadas en las zonas de frontera.

SIN CIFRAS CLARAS

Hasta ahora los reportes oficiales siguen sin incluir datos sobre la población indígena afectada por el virus SAES-CoV-2. Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la mayor federación indígena del país, se estima que son más de 10.000 los nativos contagios y 384 los fallecidos.

Solo algunas regiones, que tienen competencias para la sanidad pública, presentan en sus reportes periódicos la cantidad de indígenas afectados.

Sin embargo, hay algunas que continúan sin hacerlo, como el departamento andino de Ayacucho, en el sur del país, lo que motivó este lunes una advertencia por parte de la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno regional de Ayacucho argumenta que no incluye esta distinción en los reportes porque no tiene constancia de indígenas contagiados, pese a que en este departamento hay casi 400.000 nativos y se han confirmado cerca de 8.300 casos de COVID-19 en toda la región.

La Defensoría ha constatado evidencia de 97 casos de coronavirus en distritos de Ayacucho donde existen comunidades indígenas de las etnias asháninka y nomatsiguenga contagiadas, "pero se desconoce" el número de nativos contagiados en ellos.

PRUEBAS Y VACUNAS EN LA CAPITAL

En Lima, el Ministerio de Salud envió brigadas de salud a la comunidad nativa urbana de Cantagallo, compuesta por unas 250 familias de la etnia amazónica shipibo-konibo que se establecieron a orillas del río Rímac tras llegar desde el año 2000 procedentes de la región selvática de Ucayali.

Esta población, que vive hasta ahora sin servicios básicos como agua y desagüe y pendiente de ser reubicados o de tener por fin un título de propiedad sobre sus precarias casas, fue uno de los primeros grandes focos de propagación del virus, pues en mayo más del 70 % de sus miembros estaban contagiados.

Allí el Ministerio de Salud realizó este lunes una campaña de atención integral con pruebas de descarte de COVID-19 y vacunas contra la gripe y la neumonía, entre otras enfermedades.

GOBIERNO ADMITE DEUDA

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, hizo un llamado a la unidad de todos los peruanos para mejorar las condiciones de vida y de salud de las comunidades amazónicas y andinas.

"Tenemos una deuda histórica. Por eso pido que trabajemos de forma conjunta en pos de lograr la equidad de nuestros pueblos originarios", señaló Mazzetti en una comparecencia ante la comisión parlamentaria de COVID-19 del Congreso.

La ministra destacó que, como parte del plan de atención a las comunidades amazónicas y originarias, se han transferido 40 millones de soles (unos 11,1 millones de dólares) a los Gobiernos regionales.

En ese sentido, detalló que ya se distribuyeron más de la mitad de los 1.200 concentradores de oxígeno adquiridos y que, a través de las brigadas de respuesta rápida, se han realizado más de 400 intervenciones en regiones con gran porcentaje de población indígena como Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Pasco.

TREGUA EN PROTESTA

Fruto de esas demandas de los pueblos indígenas hay varias protestas como una del pueblo awajún que desde el 3 de agosto hasta este lunes tomó las instalaciones de una estación de bombeo de petróleo del Oleoducto Nor Peruano (ONP), que transporta el petróleo de los pozos de la Amazonía hasta el océano Pacífico.

Los nativos impidieron el reinicio del bombeo de crudo ante el temor de que el regreso de los trabajadores del oleoducto implique un mayor riesgo de contagio para las comunidades locales, y solo se retiraron de las instalaciones para iniciar el miércoles una negociación con el Gobierno sobre sus reclamos en atención en salud.

Mientras tanto, el país continúa sin poder controlar al virus, cuyos contagios han vuelto a dispararse desde el fin del confinamiento en julio.