China/EEUU.- Trump cancela las conversaciones comerciales con China por la crisis de la pandemia

WASHINGTON, 19 (DPA/EP)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la cancelación de las conversaciones comerciales con el Gobierno de China debido a la crisis sanitaria global provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.



"No quiero ocuparme de ello ahora. Con lo que le hicieron a este país y al mundo, no quiero hablar con China en este momento", ha manifestado Trump en una rueda de prensa celebrada en Yuma, en el suroeste de Arizona, una de las escalas en las que se detendrá durante una serie de viajes que le llevará por diferentes estados en los próximos días.



"Deberían haberlo detenido", ha insistido el presidente de Estados Unidos, quien desde un principio siempre ha acusado al Gobierno de Pekín de no haber hecho lo suficiente para frenar el avance de la pandemia.



"Así que es correcto, he cancelado las conversaciones con China", ha confirmado.



Las declaraciones de Trump se han producido un día después de que elogiara la compra de productos agrícolas estadounidenses por parte de China, dentro de los acuerdos que alcanzaron el pasado mes de enero, pero que Pekín no podrá seguir cumpliendo debido a la crisis económica provocada por la pandemia.



Las relaciones entre Washington y Pekín han estado marcadas por las tensiones desde que Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017.



La mayoría de los encontronazos han estado relacionados con disputas comerciales y de propiedad intelectual, hasta que alcanzaron su punto más álgido a medida que empeoraba la pandemia del nuevo coronavirus.