Chile ve luz al final del túnel tras caída económica récord

(Bloomberg) -- El ministro de Economía de Chile dijo que el país ha dejado atrás lo peor de su recesión, a medida que la actividad comienza a recuperarse de su mayor contracción registrada en el segundo trimestre.

“Hemos visto que a nivel de expectativas, se está viendo algo de luz hacia adelante”, dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios, en una entrevista en el programa de radio Pauta Bloomberg. “Han ido disminuyendo los contagios, hay aperturas y eso está generando más optimismo. Eso es importante para la economía”.

El martes temprano, el banco central informó que el producto interno bruto se contrajo 14,1% en el segundo trimestre con respecto al año anterior en medio de estrictos bloqueos destinados a detener un violento brote de coronavirus. A mediados de año, Chile tenía una de las tasas de contagio per cápita más altas del mundo. A futuro, muchos analistas esperan un impulso en el crecimiento en medio de la recuperación de los precios del cobre, una desaceleración reciente en la propagación de la pandemia y un mayor consumo.

El número de casos activos de coronavirus en Chile cayó por debajo de 17.000 esta semana, desde un máximo de más de 51.000 en mayo, según datos del Ministerio de Salud. En el último mes, el Gobierno levantó las cuarentenas en sectores de Santiago y otras ciudades, permitiendo la reapertura parcial de tiendas y oficinas. Las ventas de automóviles en la última semana de julio alcanzaron el nivel más alto desde marzo, según datos de la asociación de concesionarios de automóviles del país.

Las medidas para reabrir la economía “deberían proporcionar un piso para nuevas caídas en los niveles de actividad”, escribió en un informe el economista de LarraínVial Francisco de la Cerda. “La reforma que permite a los contribuyentes de fondos de pensiones retirar el 10% de los ahorros debería dar cierto impulso al gasto de los consumidores, aunque esperamos que se materialice más hacia fines de año y en la primera mitad de 2021”.

Demanda interna

En el segundo trimestre, la actividad general cayó 13,2% con respecto al período enero-marzo, según el banco central. Las bajas trimestrales y anuales fueron las peores registradas desde que el banco comenzó a publicar datos de crecimiento cada tres meses en 1987.

La demanda interna se desplomó 19,1% interanual, frente a una caída de 2,8% en el primer trimestre, mientras que la construcción cayó 17,4%. Por otro lado, la minería creció 1,6%.

Lo que dice nuestro economista:

“Los resultados son consistentes con las cifras mensuales que mostraron que la actividad tocó fondo en mayo y comenzó a recuperarse lentamente en junio, pero respaldan las preocupaciones sobre las perspectivas y los vientos en contra del resistente brote, las medidas de bloqueo persistentes y el alto desempleo”.

—Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics

Los analistas encuestados por Bloomberg esperan que la economía se contraiga 6,1% este año. Aun así, Chile debería tener una de las recuperaciones más sólidas en Latinoamérica el próximo año, con un crecimiento de 4,4%, según estimaciones compiladas por Bloomberg.

Otro impulso a la actividad puede provenir del programa de obras públicas del Gobierno “Paso a Paso Chile se Recupera”, que fue anunciado el fin de semana por el presidente, Sebastián Piñera.

La iniciativa requiere US$34.000 millones en proyectos de inversión pública este año y el próximo, de los cuales US$4.500 millones son nuevos gastos. El Ministerio de Economía está trabajando actualmente en la identificación de obstáculos burocráticos y posibles cuellos de botella que podrían frenar el programa, dijo Palacios.

“Estos proyectos generarán un total de 250.000 puestos de trabajo”, dijo Palacios. “Necesitamos que comiencen lo antes posible”.

