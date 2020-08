Casa Real.- Podemos pide retirar el nombre de Juan Carlos I a la popular avenida del Colesterol en Jerez

06/06/2018 El rey Juan Carlos I POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)



Podemos Jerez ha señalado que "tras el escándalo en el que se encuentra inmersa la figura de Juan Carlos I, y por ende la Casa Real, Jerez debe seguir la estela de otras poblaciones y retirar el nombre de Juan Carlos I a la popular avenida del Colesterol".



En un comunicado, la formación política ha defendido que "dedicar una calle, una plaza o cualquier espacio público a una persona o personaje público, es un honor que debe estar reservado a figuras que no sean manifiestamente controvertidas entre la opinión pública, y que revistan ciertas dosis de ejemplaridad y consenso entre la ciudadanía".



Rocío Monedero, concejala por Podemos en el Ayuntamiento, ha explicado que "en estos momentos pocas figuras hay más controvertidas y cuestionadas en el país que la de Juan Carlos I, no siendo admisible que en estas circunstancias Jerez mantenga el honor que supone el tener dedicada a su figura una de las principales avenidas de la ciudad".



La formación morada ha sostenido que existen varias posibilidades para la redenominación de la avenida, desde la popularizada como avenida del Colesterol, hasta otras opciones que se han oído en las últimas fechas en relación con la crisis del Covid como Sanidad Pública o Héroes del Covid.



No obstante, Podemos Jerez entiende que es un buen momento para hacer un ejercicio de participación y que sea la propia ciudadanía quienes decidan con que nombre quieren rebautizar la avenida, mediante un procedimiento abierto y participativo. "Nadie mejor que la ciudadanía de Jerez para decidir el nombre de las calles por las que transita", ha dicho Monedero.



Asimismo, y en relación con el callejero de la ciudad, Podemos Jerez ha insistido en que "es hora de que se haga una revisión del mismo y superar la falta de visibilización de las mujeres en los nombres del callejero".



"Es hora de superar la falta de dedicación de espacios públicos a mujeres más allá de personajes religiosos, y visibilizar en nuestro callejero la importancia histórica de mujeres ejemplares que sí se merecen ese honor", ha subrayado.