Casa Real.- La Mesa del Parlament respalda a Muro y rechaza la propuesta de JxCat de cesarlo

05/04/2018 El presidente del Parlament, Roger Torrent, asistido por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro (ARCHIVO).



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



La Mesa del Parlament ha respaldado este martes al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, al no admitir la propuesta de JxCat que pedía su cese si no publicaba íntegramente las resoluciones aprobadas sobre la monarquía en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc).



Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que no ha habido ninguna votación, pero en el acta de la reunión se recogerá que se ha rechazado la propuesta de JxCat, con el apoyo de este grupo y el rechazo de ERC, Cs y PSC.



Todo ello llega después de que Muro no publicara en el Bopc cinco pasajes de propuestas de resolución aprobadas en un pleno monográfico sobre la monarquía, presentadas por JxCat, ERC y la CUP, lo que provocó que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidiera al del Parlament, Roger Torrent, que cesara al secretario general del Parlament si no recogía íntegramente todos los textos.