Canadá.- Dimite el ministro de Finanzas de Canadá mientras se le investiga por la firma de unos contratos irregulares

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, ha presentado este lunes su dimisión en medio de las tensiones que ha mantenido en las últimas semanas con el primer ministro, Justin Trudeau, acerca de las políticas económicas para salir de la crisis provocada por la pandemia y de la investigación en su contra por los vínculos que mantendría con una organización benéfica a la que el Gobierno adjudicó un contrato de más de 40 millones de dólares.



Morneau, en el cargo durante los últimos cinco años, ha anunciado su dimisión por sorpresa en una rueda de prensa celebrada en Ottawa, en la que también ha señalado su renuncia a su puesto como miembro del Parlamento por el distrito Toronto-Centre y su intención de postular a la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



"Mientras estamos entrando en una nueva etapa en la lucha contra la pandemia, es hora de que un nuevo ministro de Finanzas pueda llevar a cabo este proyecto", ha explicado Morneau para quien la recuperación económica se presenta "larga" e incierta".



Por su parte, el primer ministro Trudeau ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que ha aceptado la renuncia de su hasta ahora ministro de Finanzas y ha destacado que en estos últimos cinco años, Morneau "ha trabajado incansablemente para apoyar a todos los canadienses y crear una economía que beneficie a todos".



Durante su comparecencia, Morneau ha explicado que su dimisión no se ha producido bajo presiones de ningún tipo y ha negado que tenga algo que ver con su relación con Trudeau, la cual se habría resentido en las últimas semanas después de que ambos mostraran amplias diferencias acerca de cómo enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del nuevo coronavirus sin poner en riesgo las finanzas del país.



"Simplemente no soy ya la persona más adecuada", ha expresado Morneau, quien ha explicado que su relación con el primer ministro estuvo basada en "discusiones y debates vigorosos", pero siempre de cara a los intereses del país.



INVESTIGADO POR ADJUDICAR CONTRATOS SIN LICITACIÓN



Morneau también está siendo objeto de una investigación llevada a cabo por la Comisión de Ética de Canadá por sus supuestos vínculos y los de su familia con una la organización benéfica WE Charity, la cual recibió un importante contrato valorado en 43,5 millones de dólares, pese a no contar con la licitación del Gobierno, para administrar un programa de becas, ahora cancelado.



Con ese dinero, recuerda la cadena de televisión canadiense CTV, se pagaron dos viajes para los miembros de la familia de Morneau a Kenia y Ecuador, incluido un otro en el que él mismo participó. Tras ello, admitió que había cometido un "error" y que tenía la intención de cubrir el costo de los traslados, emitiendo un cheque de 41.000 dólares.



Además de Morneau, el primer ministro Trudeau también está siendo investigado por esta comisión al no haber tomado medidas contra la firma de este contrato, pese a los vínculos familiares que unía a WE Charity con ambos políticos.