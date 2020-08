26/11/2019 Begoña Vargas cambia radicalmente de look con el corte más favorecedor del verano. MADRID, 18 (CHANCE) Begoña Vargas ha aprovechado las vacaciones para sanear su cabello, renovar su aspecto angelical y sorprendernos con un llamativo cambio de look que, dicho sea de paso, no le puede quedar mejor. Y es que la actriz ha decidido cortar por lo sano y lucir uno de las tendencias capilares de la temporada. Nos referimos a una media melena rizada con un gran flequillo, el llamado "short curly" en las peluquerías más cool. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Begoña Vargas ha aprovechado las vacaciones para sanear su cabello, renovar su aspecto angelical y sorprendernos con un llamativo cambio de look que, dicho sea de paso, no le puede quedar mejor. Y es que la actriz ha decidido cortar por lo sano y lucir uno de las tendencias capilares de la temporada. Nos referimos a una media melena rizada con un gran flequillo, el llamado "short curly" en las peluquerías más cool.



El también llamado look "morrison" - en homenaje al cantante Jim Morrison - se ha convertido en uno de los cortes estrella del verano, y cada vez más chicas con el pelo rizado se atreven a dar el paso de lucir una media melenita con flequillo salvaje y olvidarse para siempre del secador y las planchas.



Begoña, que hasta ahora lucía una larga melena ondulada, parece haber cambiado de look por motivos de trabajo, ya que ella misma ha dejado como pista una claqueta cinematográfica en la publicación de Instagram con la que nos ha desvelado su nuevo y moderno corte de pelo. Y bendito trabajo, porque este morrison no le puede favorecer más.



Óscar Casas, pareja de la joven actriz, ya se ha pronunciado públicamente sobre este nuevo look, y creemos que su "puffffff" y los emoticonos de corazones que acompañan al comentario del hermano de Mario Casas, significan que, al igual que a nosotros, le encanta este short curly que tan bien queda a Begoña.