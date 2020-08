05/12/2019 Beatriz Tajuelo, nuevamente enamorada tras su dolorosa ruptura con Albert Rivera. MADRID, 18 (CHANCE) Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, vuelve a sonreír al amor. Y es que según informa en exclusiva "Vanity Fair" la ex azafata ha rehecho su vida un año y ocho meses después de su inesperada y sorprendente ruptura con el exlíder de Ciudadanos, que poco después iniciaba una relación con Malú. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, vuelve a sonreír al amor. Y es que según informa en exclusiva "Vanity Fair" la ex azafata ha rehecho su vida un año y ocho meses después de su inesperada y sorprendente ruptura con el exlíder de Ciudadanos, que poco después iniciaba una relación con Malú.



Beatriz, que recientemente confesaba que el fin de su noviazgo con Rivera había sido muy doloroso, está enamorada de nuevo, y no ha dudado en presentar en sociedad a su nueva pareja, Santiago Pons-Quintana. Ha sido en su Menorca natal y con motivo de uno de los eventos más elegantes y populares del verano en la isla, "Hat and Horses", donde la influencer se ha dejado ver muy bien acompañada.



La nueva pareja de Beatriz, Santiago, es al igual que Albert Rivera abogado de profesión y, según informa la conocida publicación, es nieto del famoso empresario menorquín fundador de la marca de calzado y marroquinería "Pons Quintana", una familia muy querida en la isla.



Nos alegramos muchísimo por la empresaria, a la que esperamos ver pronto con este nuevo amor.