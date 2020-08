Bartomeu: Tenemos una crisis deportiva, no institucional; Messi es intransferible

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. EFE/Quique García/Archivo

Barcelona, 18 ago (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, negó que la entidad azulgrana este atravesando por una crisis institucional sino que esta sólo afecta al área deportiva, plasmada en la debacle de Lisboa, donde cayó con estrépito, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol, goleado por el Bayern de Múnich (2-8); e insistió en que el argentino Lionel Messi es intransferible.

"El Barcelona está en una situación institucional, social y económica muy buena. Hemos tenido un resultado muy malo en la 'Champions' y tenemos una crisis deportiva, no institucional. No hay una crisis de club", aseguró Bartomeu en una entrevista a Barça TV.

El máximo mandatario de la entidad azulgrana explicó que en esa crisis "todos somos responsables", aunque no escondió que él tiene la mayor cuota de responsabilidad, al ser quien, en última instancia toma las decisiones.

En este sentido, Bartomeu admitió que quizá se equivocó al no iniciar una profunda renovación de la plantilla tras caer eliminado en Anfield en las semifinales de la Liga de Campeones de la pasada temporada.

"Siempre he dicho que hubo una decisión muy importante post Liverpool. Se planteó si el club tenia que hacer un cambio y yo pensé que era el momento de volver a confiar en estos jugadores que no los habían dado todo y en Valverde. Consultamos a los técnicos y también a los jugadores, pero fue una decisión mía", reflexionó.

"Ahora, este cambio de ciclo, esta renovación sí que toca hacer. Va haber cambios importantes, no sólo de futbolistas", apuntó Bartomeu, quien admitió que "hay jugadores con quienes no se cuenta y algunos ya lo saben".

"Se hablará con ellos y se tomarán las decisiones que se deban tomar. Hay jugadores legendarios que han dado mucho al club y deben irse con honores, pero se debe hablar con cada uno de forma individual", añadió.

Entre ellos, no están Leo Messi -"es el número uno del mundo y es intransferible, él ya lo sabe", indicó- ni tampoco Marc-André ter Stegen, Osumane Dembelé, Frenkie De Jong, Antoine Griezmann, Nelson Semedo y Clement Lenglet.

Además, la crisis económica derivada de la pandemia propiciará que la cantera tenga más protagonismo: "La Masia tendrá más importancia durante la próxima temporada. El problema económico permitirá que jugadores como Monchu, Iñaki Peña o Ilaix tengan su oportunidad".

Para Bartomeu "lo fácil hubiera sido dimitir" tras el desastre de Lisboa, pero aseguró no haberlo hecho "por responsabilidad" y defendió el haber convocados las elecciones a partir del próximo 15 de marzo.

"No queríamos avanzar las elecciones más allá, porque estamos en una situación de pandemia que está afectado mucho al club, y el tema económico es muy importante. El Barça necesita que haya gente detrás que tome decisiones", se defendió.

Bartomeu recordó que el club ha dejado de ingresar 200 millones por la COVID-19 y que el objetivo es cerrar el próximo ejercicio y presentar el nuevo presupuesto para hacer "una transición ordenada y responsable" a final con la junta entrante al final de la próxima campaña con la junta entrante.