Argentina entra en una nueva extensión de cuarentena y mantiene la apertura gradual

Personas practican golf en el primer día de la nueva etapa de la cuarentena obligatoria en la cual se permite la practica de deportes individuales, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 18 ago. (EFE).- Argentina inicia una nueva extensión de la cuarentena que mantiene al país dividido en zonas de distanciamiento social y otras de aislamiento, principalmente Buenos Aires y su populosa área metropolitana (AMBA), donde pese a las restricciones se mantiene el plan de apertura gradual para actividades económicas y recreativas.

Cuando faltan unos días para que se cumplan 5 meses desde que el pasado 20 de marzo comenzó la cuarentena, Argentina se encuentra en el momento de mayor número de contagios diarios, con una media en la última semana de 6.465 positivos por día, mientras que el total de casos asciende a 299.126, de los cuales 5.877 fallecieron.

Esta nueva extensión se mantendrá hasta el 30 de agosto y entró en vigor ayer, festivo nacional por el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, por lo que la mayoría de actividades comerciales que pueden retornar lo harán a partir de este martes, sobre todo en la capital, la jurisdicción donde se realizarán la mayoría de aperturas.

PROTESTAS CONTRA LA CUARENTENA Y EL GOBIERNO

Ayer se produjeron en varios puntos del país protestas contra el Gobierno de Alberto Fernández con reclamos diversos como la oposición a la reforma judicial que pretende llevar a cabo el oficialismo y el fin del aislamiento por la pandemia.

La más multitudinaria tuvo lugar en Buenos Aires, donde miles de personas, entre automóviles y a pie, se concentraron alrededor del Obelisco porteño y avanzaron hasta la Plaza de Mayo, sede del Gobierno.

Aunque la principal coalición opositora no llamó a la manifestación, sí lo hicieron a título personal algunos de sus líderes, como la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, quien acudió a la marcha y grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales, o el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien hoy publicó un mensaje en la red social Twitter apoyando las protestas.

"Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", publicó el exmandatario.

El presidente Alberto Fernández evitó hablar de cuarentena cuando anunció la extensión de las restricciones el pasado viernes, y en su comparecencia afirmó que "nunca" se restringieron las libertades individuales.

"No estoy obsesionado con la cuarentena. Hace muchos meses que Argentina se olvidó de la cuarentena", subrayó Fernández, al apuntar que "la gente circula, los negocios están abiertos y la industria funciona a más del 90 %".

APERTURA DE NEGOCIOS

Una de las principales novedades en la ciudad es el retorno de los deportes individuales al aire libre, que incluye actividades como automovilismo, vela, escalada, patinaje, golf y tenis - solo partidos individuales-, que se podrán realizar en los clubes privados o instalaciones públicas habilitadas.

Las salidas recreativas se extienden y dejará de regir la limitación en base a la terminación del DNI, por lo que una persona podía salir cada dos días, aunque se mantienen acotadas en un horario de 18.00 a 10.00 horas.

En lo que respecta a la actividad económica, podrán abrir sus negocios con atención en oficina una vez por semana, ente otros, arquitectos, diseñadores industriales y de indumentaria, ingenieros (químicos, industriales, de sistemas, mecánicos, navales, civiles y agrónomos) y licenciados en economía, sociología y ciencias políticas.

También podrán abrir en la capital los hoteles, aunque su uso se reserva para "atender necesidades específicas de alojamiento como un tratamiento médico o para empresas que lo necesitan para sus empleados".

Asimismo están convocados para hoy los representantes de varias cámaras comerciales para tratar un protocolo que permita la apertura de negocios no esenciales en los barrios de Once, Retiro y Constitución -zonas con gran actividad comercial-, con el objetivo de que puedan "retomar sus actividades dentro de los próximos 15 días".

Buenos Aires sigue siendo uno de los principales focos de transmisión del coronavirus, aunque en las últimas semanas el número de contagios diarios se ha estabilizado, y con un total 78.201 casos confirmados se mantiene como el segundo territorio más afectado por la pandemia, lejos de los 185.614 casos contabilizados en la provincia bonaerense, donde las restricciones se mantienen más firmes.

MÁS POBLACIONES EN AISLAMIENTO

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, ayer se reportaron un total 4.557 nuevos positivos, de los cuales el 70,9 % se registraron en el AMBA, lo que supone el índice más bajo de la última semana y pone de manifiesto un aumento del "número de casos en el resto del país".

"Siguen notificándose un número importante de forma persistente de nuevos casos en muchas de las provincias que habían logrado controlarlo y que habían permanecido sin casos durante un tiempo importante", señaló la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, durante el reporte matutino de este martes.

Por este motivo entraron en la fase de aislamiento poblaciones de las provincias de La Rioja (noreste), Salta (norte) y Santiago del Estero (norte) que anteriormente se encontraban en distanciamiento social.

EL RETORNO DE LAS CLASES PRESENCIALES, BAJO LUPA

Mientras el último decreto publicado en el Boletín Oficial, con fecha de este domingo, establece que "el Ministerio de Educación de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente", hoy retornan las clases en la provincia de Catamarca.

Esta provincia, ubicada en el norte del país, se suma a San Juan y Formosa como pioneras en el retorno a las aulas, y en el caso de Catamarca la vuelta será voluntaria y se hará de manera escalonada, una medida de que alcanza a 567 escuelas y 14.938 alumnos.

Mientras tanto en Buenos Aires "se está trabajando en el protocolo de higiene junto al Ministerio de Salud porteño y la semana próxima será presentado ante las autoridades nacionales".

El Gobierno de la capital detalló que "hay 5.100 chicos en la ciudad que por distintas situaciones sociales durante la pandemia no han podido mantener su vi´nculo con la escuela", y agregó que "se los va a buscar casa por casa para entender cada caso y junto al gobierno nacional encontrar la mejor manera de volver a vincularlos con sus escuelas".

Los expertos y autoridades del país vigilan constantemente la evolución del ritmo de contagios y el nivel de ocupación las camas de terapia intensiva, que entre todas las patologías alcanza el 58,2 % a nivel nacional y en 67,6 % en el AMBA.

Aitor Pereira