AMP.- Canadá.- Trudeau nombra a Chrystia Freeland nueva ministra de Finanzas de Canadá

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha informado este martes de que Chrystia Freeland, exministra de Exteriores del país, pasará a ocupar la cartera de Finanzas tras la salida de Bill Morneau del cargo.



Freeland ocupaba hasta ahora el cargo de vice primera ministra y ministra de Asuntos Intergubernamentales, según informaciones de la cadena CBC. La salida de Morneau, que está siendo investigado por posibles contratos irregulares, ha llevado a Traudeau a realizar una serie de reformas en el seno de su Gabinete.



En este sentido, está previsto que Dominic LeBlanc pase a ocupar el puesto de vice primer ministro una vez Freeland jure el cargo como ministra de Finanzas en un ceremonia que tendrá lugar esta tarde en el Rideau Hall.



Morneau presentó su dimisión el lunes tras reunirse con Trudeau y aseguró que no era su intención presentarse a más de dos mandatos. Ambos están siendo investigados por la Comisión de Ética del Congreso en relación con un contrato de 43,5 millones de dólares adjudicado a una organización benéfica.



"Mientras estamos entrando en una nueva etapa en la lucha contra la pandemia, es hora de que un nuevo ministro de Finanzas pueda llevar a cabo este proyecto", explicó el ahora exministro tras presentar su renuncia.



Durante su comparecencia, Morneau ha explicado que su dimisión no se ha producido bajo presiones de ningún tipo y ha negado que tenga algo que ver con su relación con Trudeau, la cual se habría resentido en las últimas semanas después de que ambos mostraran amplias diferencias acerca de cómo enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia sin poner en riesgo las finanzas del país.



"Simplemente no soy ya la persona más adecuada", expresó Morneau, que ha señalado que su relación con el primer ministro estuvo basada en "discusiones y debates vigorosos", pero siempre teniendo en cuenta los intereses del país.