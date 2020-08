AMLO muestra video de funcionarios con bolsas llenas de efectivo

(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, transmitió un video de exfuncionarios del Senado contando bolsas llenas de pesos, calificándolo de evidencia de la “inmundicia” del régimen anterior.

El video de cuatro minutos, que se filtró originalmente en YouTube el domingo, muestra a funcionarios que trabajaron en el Senado durante la administración anterior contando miles de pesos en supuestos sobornos guardados en bolsas de lona. Su veracidad no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas.

López Obrador transmitió el video durante su rueda de prensa diaria, pidiendo al fiscal general que confirme si es parte de un testimonio del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya —quien ha acusado al expresidente Enrique Peña Nieto de ordenarle que canalizara los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht hacia la campaña presidencial de 2012.

AMLO, como se le conoce al presidente, ha alegado que los senadores recibieron sobornos para aprobar la apertura del sector energético de México a la inversión privada, una reforma que está considerando revertir.

“Ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían: maletas”, dijo López Obrador. “Según la declaración del señor Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética”.

Política invertida

El testimonio de Emilio Lozoya podría volcar a la élite política de México después de su extradición desde España a principios del mes pasado. El exdirector de Pemex ha sido acusado por fiscales de aceptar millones de dólares en sobornos. Ahora es un testigo bajo protección.

La oficina del fiscal general no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El video publicado por AMLO muestra a hombres desempacando bolsas de plástico cuidadosamente envueltas llenas de pesos apiladas en una oficina austera. Los funcionarios que se ven en el video cuentan y objetan sobre las cantidades finales.

Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado mexicano de Querétaro, dijo en Twitter que había despedido a su secretaria privada por aparecer en el video. Domínguez Servién negó tener conocimiento de los presuntos actos ilegales y dijo que cooperaría con las autoridades.

