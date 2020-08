27/06/2020 Alba Carrillo, al margen del duro enfrentamiento entre su madre, Lucía Pariente, y Gloria Camila. MADRID, 18 (CHANCE) Este fin de semana estallaba una cruenta guerra virtual entre Gloria Camila Ortega Mohedano y Lucía Pariente. La hija de Ortega Cano y la madre de Alba Carrillo concursaron juntas en "Supervivientes" en el año 2017, y protagonizaron fuertes enfrentamientos que parece que no han olvidado tres años después, pese a haber mantenido, hasta ahora, una tensa tregua. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Este fin de semana estallaba una cruenta guerra virtual entre Gloria Camila Ortega Mohedano y Lucía Pariente. La hija de Ortega Cano y la madre de Alba Carrillo concursaron juntas en "Supervivientes" en el año 2017, y protagonizaron fuertes enfrentamientos que parece que no han olvidado tres años después, pese a haber mantenido, hasta ahora, una tensa tregua.



Y es que Lucía ha reabierto la guerra acusando en sus redes sociales a Gloria Camila de ser una "celosa bulímica", una "mujer rabiosa y maleducada protegida por su padre", entre otras lindezas. Unas duras palabras que han tenido una rápida respuesta por parte de la hija de Rocío Jurado, que a su vez ha llamado a la ex suegra de Feliciano López "amargada", negando además que padeciese bulimia.



Hoy, os ofrecemos la primera reacción de Alba Carrillo. La modelo, raro en ella, asegura que "no tengo ni idea" de lo que ha pasado entre su polémica madre y Gloria Camila. Muy discreta, la colaboradora evita tomar partido en esta guerra y prefiere mantenerse al margen.



Si quieres ver la reacción de Alba cuando le decimos que Gloria ha dicho que su madre tiene que madurar, ¡dale al play!