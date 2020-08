118-110. Leonard y George pueden con los 42 puntos de Doncic y los Clippers vencen a los Mavericks

Paul George (c), alero estrella de los Clippers de Los Ángeles, fue registrado este lunes al atacar el aro que defienden los Mavericks de Dallas, durante el primer partido de esta llave de los playoff de la Conferencia Oeste de la NBA, en el complejo Deportivo ESPN Wide World, en Kissimmee (Florida, EE.UU.) EFE/John G. Mabanglo

Lake Buena Vista (EE.UU), 17 ago (EFE).- El ataque balanceado que encabezaron los aleros Kawhi Leonard y Paul George fue la clave que permitió este lunes a Los Angeles Clippers vencer por Mavericks de Dallas en el partido inaugural de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste que comenzaron a disputar al mejor de siete.

A pesar de los 42 puntos que logró el escolta-alero esloveno Luka Doncic, con los Mavericks, al final el juego de equipo fue lo que hizo la diferencia a favor de los Clippers.

Una vez más la consistencia ofensiva de Leonard, que aportó un doble-doble de 29 puntos, 12 rebotes, incluidos 10 defensivos, seis asistencias y tres recuperaciones de balón, fue la clave de la trabajada victoria de los Clippers, que tuvieron a cinco jugadores con números de dos digitos.

George también respondió a su condición estrella y anotó otros 27 puntos, aunque falló 7 de 11 intentos de triples, mientras que el ala-pívot Marcus Morris Sr., quien al inicio del tercer periodo provocó la expulsión del pívot letón Kristaps Porzingis, llegó 19 tantos, capturó seis rebotes recuperó cuatro balones.

El escolta reserva, Lou Williams fue el sexto jugador de los Clippers, que no pudieron distanciarse en el marcador hasta la recta final del cuarto periodo.

El joven pívot croata de 23 años, Ivica Zubac, acabó con un doble-doble de 10 puntos, 10 rebotes y dos tapones que fueron también factor ganador con los Clippers.

Mientras que Doncic, que acabó con un doble-doble positivo por los 42 puntos que anotó, pero negativo por las 11 perdidas de balones que cometió, confirmó que con su juego individual y estadísticas, los Mavericks no pueden ganar partidos decisivos ante un rival como los Clippers, que tienen a varios jugadores para definir.

El exjugador del Real Madrid también

Junto a Doncic, otros tres jugadores, incluido Porzingis, acabaron con números de dos dígitos, y peor porcentaje de acierto en los tiros de campo y triples que los Clippers después que en el primer cuarto los Mavericks tuvieron un 63% (12-19) y 64% (7-11), respectivamente.

Eso permitió a los Mavericks concluir el primer periodo con ventaja parcial de 38-34, que mantuvieron al irse al descanso (69-66).

Los Mavericks anotaron 12 triples en la primera mitad que los dejó con nueva marca de franquicia en la competición de los playoffs.

Pero en el tercer periodo iba a darse la jugada decisiva, cuando en una penetración de Doncic, que había superado a Morris Sr., el jugador de los Clippers le hizo un auténtico placaje de fútbol americano y el jugador esloveno se molestó por la acción.

Pero sería Porzingis quien llegó a defender a su compañero y empujo a Morris Sr., lo que provocó que los árbitros señalasen un doble falta técnica a ambos jugadores.

Porzingis, que ya tenía otra técnica de la primera parte por protestar una decisión de los árbitros, vio la expulsión automática cuando aun faltaban 9:10 minutos para el final del tercer periodo y los Mavericks estaban arriba en el marcador con parcial de 71-66.

Sin Porzingis, que acabó con 14 puntos y seis rebotes defensivos, en la pista, los Clippers comenzaron a tener más control en el juego interior y con las segundas opciones de tirar a canasta para acabar el periodo con ventaja parcial de 21-13.

Aunque los Mavericks se mantuvieron en la lucha con un Doncic, de 21 años, incansable en su trabajo individual, al final, el líder de triples-dobles de la NBA y el equipo de Dallas no pudieron evitar la derrota después que el base Patrick Beverley y Morris Sr. anotaron sendos triples que hicieron la diferencia en el triunfo de los Clippers.

El segundo partido de la eliminatoria se jugará el miércoles en el mismo escenario de la burbuja de Orlando.