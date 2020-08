109-101. Tatum y Brown imponen su clase ante Embiid para que los Celtics se impongan a los Sixers

En la imagen un registro de Jayson Tatum (i) y Jaylen Brown (d), alero y escolta de los Celtics de Boston, quienes aportaron 61 puntos en el triunfo de su equipo 109-101 sobre los Sixers de Filadelfia, en el primer partido de esta llave de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA. EFE/CJ Gunther/Archivo

Lake Buena Vista (EE.UU), 17 ago (EFE).- La combinación del alero Jayson Tatum y el escolta Jaylen Brown dieron 61 puntos a los Celtics de Boston que este lunes vencieron por 109-101 a los Sixers de Filadelfia en el partido inaugural de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este que disputan al mejor de siete (1-0).

Tatum confirmó su condición de jugador franquicia y líder indiscutible de los Celtics al aportar 32 puntos, incluidos los decisivos del cuarto periodo cuando el equipo de Boston remontó y completó el primer triunfo del clásico duelo de equipos históricos de la Conferencia Este.

Junto a Tatum, que también fue el mejor en el juego interior con 13 rebotes, incluidos 10 defensivos y puso tres tapones, Brown le dio el apoyo que necesitaba al conseguir 29 puntos.

Además de hacer una gran labor defensiva que le permitió seis rebotes, dio cuatro asistencias y recuperó tres balones.

Solo otros dos jugadores de los Celtics lograron números de dos dígitos, el base Kemba Walker, quien siguió sin encontrar su mejor inspiración encestadora aunque al final logró 19 puntos, pero falló nueve de 16 tiros de campo.

Mientras que el alero Gordon Hayward llegó a los 11 puntos, pero al igual que Walker falló demasiado en los tiros a canasta con 5 de 13, incluidos dos triples en seis intentos.

Una vez más, el pívot camerunés Joel Embiid fue el mejor de los Sixers, pero su doble-doble de 26 puntos y 16 rebotes, 11 defensivos, no fueron suficientes a la hora de conseguir la victoria.

El equipo de Filadelfia, como se esperaba hecho demasiado en falta la ausencia del base australiano Ben Simmons, baja por lo que resta de temporada tras haberse lesionado al comienzo de reinicio de la competición en la burbuja de Orlando.

Mientras que el alero Josh Richardson aportó 18 puntos como segundo máximo encestador de los Sixers, que esta vez tampoco tuvieron la mejor inspiración del alero Tobias Harris, quien logró 15 puntos (6-1, 0-3, 3-3), además de capturar ocho rebotes y repartir otras ocho asistencias.

El escolta Alec Burks también anotó 18 puntos como reserva de los Sixers, y capturó seis rebotes.

Pero el pívot dominicano Al Horford, que salió como número cuatro, siguió sin ser factor ganador con los Sixers y ante su exequipo acabó con seis puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Horford jugó 31 minutos en los que anotó 3 de 7 tiros de campo, falló un intento de triple, puso un tapón y perdió tres balones.

El base brasileño Raúl Neto no vio acción con los Sixers por decisión del entrenador Brett Brown.

Ambos equipos se enfrentarán de nuevo el miércoles cuando disputen el segundo partido, que tendrá de nuevo como escenario el Wide Wolrd of Sports Complex, de Orlando (Florida), donde la NBA ha establecido el aislamiento completo de los jugadores del mundo exterior para controlar la pandemia del coronavirus.