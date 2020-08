Vuelta al cole sin medidas claras y con ventilación dudosa en Países Bajos

Jóvenes se reúnen al aire libre en Groninga, Holanda, este lunes. EFE/Imane Rachidi

Groninga (Países Bajos), 17 ago (EFE).- Los colegios e institutos de las provincias del norte de Países Bajos empiezan hoy a recibir a todos los alumnos a jornada completa, sin mascarillas ni distanciamiento en clase, en pleno repunte del coronavirus, y ante el peligro de la ventilación precaria en las aulas.

El Gobierno holandés no ha tomado ninguna medida radical para el comienzo de curso y ha instado a todos los colegios a consultar con expertos externos si se necesita ventilación adicional; mientras tanto, han de mantener las puertas y ventanas abiertas para que circule el aire evitando los ventiladores y aires acondicionados portátiles porque no enfrían el aire, sino que lo distribuyen.

Aunque el sur de Países Bajos tiene que esperar a la semana que viene y la región central no comienza las clases hasta el 31 de agosto, esta semana ya comienza la actividad escolar en las provincias norteñas de Groninga, Drente, Frisia, Holanda del Norte, Overijssel, partes de Flevoland, Gelderland y Utrecht.

Algunas escuelas ya han tenido complicaciones para reabrir sus puertas, sin saber bien qué medidas aplicar, lo que les ha llevado a cancelar el primer día de clase.

"Todo lo que estaba planeado para mañana, también lo han cancelado. Uno de mis hijos empieza primero de Secundaria y no tiene ni idea aún de quién estará en su clase, quiénes serán sus profesores, y todo eso. No saben cómo van a empezar", cuenta a Efe Jorn Lucas, padre de dos alumnos de una escuela cercana a Ámsterdam.

VENTILACIÓN DE LAS AULAS, LA CLAVE

En medio del caos, la escuela les mandó un mensaje que aumenta la incertidumbre: "Las ventanas se han podido abrir, pero ya no se pueden volver a cerrar, por lo que la ventilación estará controlada por un receptor externo. Esperamos poder resolverlo rápido para comunicaros cómo será el comienzo del año escolar", añade Lucas.

Los expertos han estado estas semanas recordando los problemas de ventilación de los edificios escolares, subrayando que la calidad del aire está por debajo de la media debido a sistemas de ventilación obsoletos, lo que puede ser problemático si el coronavirus se transmite a través de aerosoles, pequeñas gotas que permanecen en el aire.

En respuesta, el ministro de Educación Primaria y Secundaria, Arie Slob, aseguró al Parlamento holandés que muchas escuelas han verificado el estado de la ventilación de su edificio e instó al resto de colegios que hagan lo propio antes del comienzo de las clases.

Las escuelas de Primaria y Secundaria han recibido una guía de siete páginas en la que los representantes del sector educativo explican cómo se ha de comprobar si la ventilación de los edificios escolares cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto de Salud Pública para prevenir contagios de coronavirus.

"El mensaje principal es: ventilar, ventilar, ventilar. Porque si algo sabemos con certeza es que tenemos que evitar acumulación de aire", aseguró Marco van Zandwijk, que participó en la elaboración de la guía.

SIN DISTANCIA, NI MASCARILLAS

Los alumnos de Primaria no tendrán que mantener una distancia de seguridad entre ellos, ni tampoco con los profesores, una medida que rige desde el pasado 8 de junio, cuando los más pequeños volvieron a acudir a las clases a jornada completa.

La única medida para evitar contagios que se aplica a los menores de 12 años es extremar la higiene: la escuela debe garantizar que los niños se laven las manos al llegar al colegio y que no acudan a clase si se tienen síntomas de la COVID-19.

Mientras tanto, y por primera vez en los últimos cinco meses, los estudiantes de Secundaria han vuelto a sentarse todos juntos en la misma aula. Antes de verano, tuvieron clases a distancia, acudiendo en grupos pequeños al colegio un día a la semana y manteniendo 1,5 metros entre ellos y con los profesores.

En este nuevo curso, las autoridades sanitarias decidieron no exigir distancia entre los alumnos mayores de 12 años, aunque sí la mantendrán con los profesores.

Ni adultos ni niños están obligados a usar mascarillas, ni dentro de las aulas ni en el resto de las dependencias escolares.

CUARENTENA

El Gobierno holandés también aplica a los estudiantes la "recomendación urgente" de hacer una cuarentena de 14 días en casa al regreso de una zona de riesgo para el coronavirus, entre las que están varias regiones de España, como Barcelona, Madrid y Baleares.

Si un estudiante pierde los primeros días de clase durante este nuevo curso como resultado de la cuarentena a la que tendría que someterse por la vuelta de vacaciones, el colegio no podría considerarlo "absentismo escolar" porque la "importancia de la salud pública es decisiva", subrayó la organización PO-Raad, que coordina las escuelas primarias.