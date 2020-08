VÍDEO: España.- Álvarez de Toledo cree "un error" su destitución y se despide con críticas al presidente del PP

17/06/2020 La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, en el Congreso durante el Pleno en que se ha discutido sobre la nueva Ley de Educación y los nuevos plazos de la Ley de Enjuiciamiento, en Madrid (España), a 17 de junio de 2020. POLITICA Ignacio Gil / Pool



La hasta ahora portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado de "error" su destitución y se ha despedido deslizando críticas al secretario general, Teodoro García Egea, al que acusa de querer restringir la autonomía del Grupo Popular, y con reproches al presidente del partido, Pablo Casado, por no querer dar lo que denomina como "la batalla cultural" en temas como el feminismo radical o el uso partidista de la memoria histórica.



En declaraciones a las puertas del Congreso, Álvarez de Toledo ha revelado que el presidente del partido le llamó a consultas a Madrid y que este mismo lunes le ha comunicado su "destitución", algo que considera "un error". "Lo lamento profundamente porque la considero perjudicial para el grupo popular, para el PP y para la causa que defendemos", ha dicho.



Álvarez de Toledo ha repasado los argumentos que le ha dado el presidente del partido y no ha ocultado que no los comparte porque los considera "desdichados".



El detonante ha sido la entrevista que concedió este fin de semana en El País, donde apostó por un Gobierno de concentración entre PSOE y PP, calificó de error la marcha del Rey Juan Carlos y acusó a la dirección del partido de invadir las competencias del Grupo Popular por relevar al jefe de los asesores parlamentarios.



Según su relato, Casado le dijo que esa entrevista parecía un ataque a su autoridad, algo que la portavoz niega porque defiende la discrepancias: "Considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad y yo no lo comparto", ha indicado, criticando que, desde que llegó al cargo, desde la Secretaría general del PP han tratado de "restringir al mínimo" la autonomía del Grupo Popular.



