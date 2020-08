Video de presuntos sobornos reaviva polémica de exjefe de Pemex y Odebrecht

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya llega el jueves 17 de agosto de 2017, a una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 17 ago (EFE).- Un video que presuntamente exhibe a un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex) al entregar paquetes de dinero a asesores de senadores de oposición reavivó este lunes la polémica sobre Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera acusado de recibir y repartir sobornos de Odebrecht.

El material, subido a una cuenta no oficial de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya, hermano del exdirector de Pemex, muestra a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez, quienes trabajaban para senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) cuando se aprobó la reforma energética en 2013.

"¿Son doce en total?", pregunta Caraveo mientras él y Gutiérrez guardan las bolsas con billetes en maletas, aunque la voz de la persona que graba las imágenes está alterada con un programa de edición.

El video se difunde justo cuando se cumple un mes de la extradición desde España de Lozoya, quien el 17 de julio llegó a México, donde está acusado de recibir sobornos por 10,5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 y como director de Pemex (2012-2016).

Lozoya denunció la semana pasada que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray le ordenaron usar 120 millones de pesos (5,4 millones de dólares) para que cinco senadores y un diputado avalaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, para la denuncia formal, el exjefe de Pemex señaló cuatro testigos, recibos y un video.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigió este lunes "transparentar todo el caso" de Lozoya, al que considera un icono de la corrupción del "periodo neoliberal" y del proceso para aprobar la reforma energética, a la que él se opone.

"Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional, el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la fiscalía", demandó.

En el material filtrado este lunes aparece Rafael Caraveo, secretario técnico del exsenador Jorge Luis Lavalle, exlegislador del PAN que fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.

También está Guillermo Gutiérrez, colaborador del exsenador del PAN Francisco Domínguez, quien ahora es gobernador de Querétaro, donde Gutiérrez ahora funge como su secretario privado.

"¿Entonces? ¿Visita próxima?", expresa Caraveo al final del video, a lo que el supuesto empleado de Pemex responde "no sé".

Aunque aún no se han pronunciado sobre este video en específico, los políticos del PAN, el principal partido de oposición a López Obrador, han acusado al Gobierno de montar un espectáculo con el caso de Lozoya.