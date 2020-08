Una sincera Isabel Preysler desvela su mejor sueño

29/01/2020 Isabel Preysler posa sonriente en el último desfile de Pedro del Hierro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Isabel Preysler es una de las grandes protagonistas del nuevo número de la revista "Elle". La socialité recibe a la conocida publicación en su mansión de Puerta de Hierro y se sincera como nunca, hablando con naturalidad de sus hijos, sus nietos y la felicidad del amor en la madurez.



A continuación, y gracias a "Elle", os adelantamos algunas de las declaraciones más reveladoras de la novia de Mario Vargas Llosa, que demuestra una vez más que sigue siendo nuestra reina de corazones favorita. Isabel, más cercana que nunca, habla co orgullo de sus cinco hijos se confiesa feliz en su papel de abuela: "La verdades que a mis nietos los estoy disfrutando mucho más que a mis hijos, sin comparación. También creo que, hoy en día, la experiencia de la maternidad resulta muy diferente de como era en mi época*.



La madre de Tamara Falcó, además, revela a la publicación detalles que hasta ahora desconocíamos, como que es "una lectora incansable, buena amiga de sus amigas y maniática confesa". Cinéfila y amante de "las cosas sencillas", Isabel confiesa lo que más valora de Mario Vargas Llosa, su pareja desde hace cinco años, es la inteligencia: "Te cansas de todo menos de la inteligencia. Es maravilloso tener un compañero, una pareja, que sea inteligente, que ofrezca siempre conversación, al que puedes pedirle una opinión que sabes que va a ser acertada".



La socialité, sin dejar nada en el tintero, también se muestra muy orgullosa de sus hijos Chabeli, Julio José, Enrique, Tamara y Ana: "Tengo la gran suerte de que mis cinco hijos sean muy buenas personas y hayan organizado sus vidas para ser felices, y eso me hace sentir orgullosa como madre".



Isabel, desvelado una faceta desconocida en ella, confiesa a "Elle" que "es muy importante notarse guapa y segura. Para mí, esa es la clave. Sin embargo, mi estado ideal es en casa o en el jardín con una coleta y la cara lavada. O en mi cuarto de estar, leyendo, viendo una película o una serie".



Por último, Preysler confiesa su mejor sueño: "es que mi familia esté bien. Meterme en la cama y pensar: "Todo va bien, que siga igual". No pido más".



Unas sorprendentes declaraciones de nuestra reina de corazones que nos deja con ganas de más. Esperamos expectantes la publicación de "Elle" para seguir conociendo, como con estas líneas, a una Isabel Preysler que no nos imaginábamos.