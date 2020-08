Túnez intercepta 16 migrantes y recibe una visita de la UE e Italia

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO/Archivo

Túnez, 17 ago (EFE).- Unidades de la Guardia Costera tunecina interceptaron un bote con 16 ciudadanos tunecinos que pretendían llegar de forma irregular a Europa a través del Mediterráneo, informó el ministerio de Defensa hoy, día en el que una amplia delegación italiana y de la Unión Europea aterrizó en el país para negociar vías para frenar el aumento de la crisis migratoria.

En un comunicado oficial, el ministerio explicó que la embarcación precaria fue descubierta a 65 kilómetros de la isla de Kerkenah, situada en la costa sur y a apenas 200 kilómetros de distancia de la Lampedusa.

En su interior viajaban 16 personas de edades comprendidas entre los 13 y los 46 años que habían salido al amanecer del domingo de la ciudad costera meridional de Zarzis, uno de los trampolines de la migración irregular en Túnez, agregó.

Según datos oficiales, cerca de 3.000 tunecinos han sido interceptados este año en el mar cuando pretendían navegar a Europa.

PREOCUPACIÓN EUROPEA POR EL INCREMENTO DE MIGRANTES TUNECINOS

La nueva interceptación coincide hoy con la visita de una comisión conjunta de la Unión Europea e Italia para tratar con las autoridades tunecinas la salida de migrantes irregulares tunecinas rumbo a Italia, que se ha disparado a lo largo del verano.

Según la prestigiosa ONG local Foro tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), las salidas se han quintuplicado respecto al año precedente, hasta rondar las 6.000 personas que este año se han aventurado al mar empujadas por la grave crisis económica y social que padece el país.

En este contexto, la ministra del Interior italiana, Luciana Lamorgese, el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, y el comisionado de la UE para los países vecinos, Oliver Varhelyi, viajaron este lunes a Túnez para reunirse con el presidente de la República, Kais Said.

Fuentes diplomáticas explicaron a Efe que el objetivo es coordinar "una amplia estrategia conjunta" para tratar de frenar la salida que combine incentivos económicos y exigencias de seguridad.

La semana pasada, Di Maio ya advirtió de que su gobierno se plantea recortar 6,5 millones de euros de los fondos de ayuda a Túnez hasta que este país no muestre “un compromiso real” en la prevención de los flujos migratorios irregulares.

CRISIS ECONÓMICA GALOPANTE

En este contexto, el presidente tunecino insistió en la necesidad de que las políticas sirvan para acelerar las inversiones en Túnez y cambiar la tendencia actual, marcada por el pesimismo de la población, y en especial de los jóvenes, sobre el futuro del país.

“Ahora es el momento de actuar juntos para contener la presión (migratoria) y abordar las causas profundas ... para ayudar a cambiar la percepción de los jóvenes de su realidad y de su país y darles la esperanza de una vida mejor en su propio país , en lugar de aventurarse en un futuro desconocido ”, dijo Said en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias TAP.

La oficina nacional de estadística reveló el sábado que la economía tunecina se contrajo un 21,6% durante el segundo trimestre de 2020 arrastrada por la crisis sanitaria creada por la COVID-19, que impactó de forma directa contra el turismo, y el desempleo aumentó en más de un 18%.

Los malos datos refuerzan una tendencia al deterioro económico que se prolonga desde la cadena de atentados yihadistas que en 2015 segaron la vida de 72 personas, 60 de ellas turistas extranjeros.

Pese a que el país ha experimentado una transformación política tras la revolución que derrocó a Zinedin el Abedin Ben Alí en 2011, adolece de los mismos lastres: una economía subsidiada asida a la corrupción, que es endémica.