TikTok inicia sitio web para enfrentar rumores y desinformación

(Bloomberg) -- Tik Tok anunció el lunes que lanzó un sitio web y una cuenta de Twitter para abordar lo que llamó rumores en tiempo real, y agregó que “ni respaldamos ni toleramos la difusión de información errónea” en su plataforma o acerca de ella.

“Dejemos las cosas claras”, dijo la compañía en el sitio web. “TikTok no está disponible en China. Los datos de sus usuarios estadounidenses se almacenan en Virginia con una copia de seguridad en Singapur y estrictos controles para el acceso de empleados. TikTok nunca ha entregado datos de usuarios estadounidenses al Gobierno chino, ni lo haría si se lo pidieran”.

La medida se produjo pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara formalmente al propietario chino de TikTok vender sus activos estadounidenses en medio de inquietudes de seguridad nacional. Microsoft ha estado en conversaciones con ByteDance para comprar las operaciones de la compañía en EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El plazo para el acuerdo es el 15 de septiembre.

Nota Original:TikTok Starts Website to Take on Rumors, Misinformation

