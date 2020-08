Tamara Falcó nos desvela el nuevo proyecto de Ana Boyer y Fernando Verdasco

08/06/2013 Imagen de archivo de Ana Boyer y Tamara Falcó EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Tamara Falcó ha sido la encargada de desvelar, en su última publicación en Instagram y como quien no quiere la cosa, el nuevo negocio que acaban de poner en marcha su hermana, Ana Boyer, y su cuñado "favorito", Fernando Verdasco. Un sorprendente proyecto que demuestra que, como asegura la socialité, la hija pequeña de Isabel Preysler y el tenista son unos emprendedores, y que además, ¡nos encanta!



Y es que Ana y Verdasco se han lanzado de lleno al mundo de la moda, creando una firma de gorras deportivas, Cocowid, que promete convertirse en el complemento más cool para dar el toque informal a cualquier look. Y que además, cuenta con Tamara como embajadora de lujo.



Cocowid, que "nació" oficialmente hace tan sólo quince días, cuenta de momento con seis diseños de gorras distintos, pero con un denominador en común: las frutas. Unas viseras unisex de lo más ponibles, en las que destacan los colores vivos y, como decíamos, las frutas. Mientras que Tamara ya tiene la de banabas, en la web de la marca podemos encontrar fresas, cerezas, cocos o kiwis.



No podemos negar que ¡nos encantan! Y prometen convertirse en uno de los complementos estrella más cool y fashion del verano.