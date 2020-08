SoftBank eleva participación en Amazon a 1.200 mln dlr e invierte en Netflix y Tesla

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de Amazon en un centro logístico en Lauwin-Planque, en el norte de Francia, Abril 22, 2020. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

Por Sam Nussey

TOKIO, 17 ago (Reuters) - SoftBank Group Corp elevó a cerca de 1.200 millones de dólares su participación en la firma de comercio electrónico Amazon, mostraron el lunes documentos presentados al regulador, en momentos en que el conglomerado amplía sus inversiones más allá de su enfoque reciente en empresas que no cotizan en bolsa.

El presidente ejecutivo Masayoshi Son anunció la semana pasada una nueva filial de gestión de inversiones que recibiría dinero de un enorme programa de venta de activos en acciones líquidas. SoftBank ha gastado cerca de 10.000 millones de dólares en compras de acciones.

Además de Amazon, el grupo ha adquirido participaciones en Netflix Inc, Tesla Inc, Microsoft Corp y Alphabet Inc, mostraron documentos.

Gráfico - nuevas participaciones https://tmsnrt.rs/314vMCU reveladas por SoftBank.

El grupo también informó de una compra de acciones del proveedor de procesadores Nvidia Corp por unos 220 millones de dólares según el precio de cierre del viernes. El año pasado había vendido su participación en la firma. SoftBank está actualmente en negociaciones con Nvidia sobre una posible compra del diseñador de chips Arm, han informado medios.

SoftBank está girando hacia la inversión fuera de su Vision Fund, de 100.000 millones de dólares y que se concentra en emprendimientos que no cotizan en bolsa. El fondo ha golpeado las ganancias del grupo debido a que el valor de sus tenencias ha caído bajo el precio de compra.

El valor de muchas de sus participaciones que cotizan en bolsa está subiendo, impulsadas por el repunte del sector tecnológico, como los papeles de Tesla, que han ganado más de un 60% desde fines de junio. Son han desechado las ganancias operativas como medición del desempeño del grupo, afirmando que el valor de los activos es un mejor barómetro.

SoftBank también informó de participaciones en los sitios de video chinos Bilibili Inc y iQIYI Inc. iQIYI está siendo investigado actualmente por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

(Reporte de Sam Nussey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)