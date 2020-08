Secuelas económicas del Reino Unido serían peores que proyección

(Bloomberg) -- Es probable que la economía del Reino Unido sea menor a fines de 2021 de lo que era antes de caer en la recesión récord de este año, según una encuesta de Bloomberg que arroja nuevas dudas sobre las proyecciones del Banco de Inglaterra.

Cálculos basados en la estimación mediana de los economistas encuestados este mes muestran que el producto interno bruto se ubicará cerca de 5% por debajo del nivel previo a la pandemia. El banco central prevé que la producción se recuperará por completo en el mismo punto.

El contraste destaca el riesgo de que formuladores de política subestimen el alcance del daño que el coronavirus infligirá a la economía a largo plazo.

El Reino Unido ya se está recuperando de la profundidad de la recesión, a medida que el Gobierno permite la reapertura de más empresas. Pero la inminente reducción de los programas estatales de apoyo salarial plantea el espectro de desempleo masivo y una ola de quiebras empresariales.

Temores sobre un nuevo aumento en las infecciones y el riesgo de una separación desordenada con la Unión Europea se sumarán a la creciente presión sobre el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, para extender la ayuda del Gobierno más allá de octubre, un requerimiento que ha rechazado hasta ahora.

La encuesta de Bloomberg también sugiere que la producción podría ponerse al día para fines de 2022 si la economía mantiene sus tasas de crecimiento de 2021, lo que genera dudas sobre si la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria también es demasiado optimista sobre la fortaleza de la recuperación.

La agencia de supervisión fiscal espera volver a los niveles prepandémicos para el cuarto trimestre de 2022, y cualquier déficit de crecimiento podría llevarla a elevar sus pronósticos ya estratosféricos de endeudamiento público.

Si bien las autoridades de todo el mundo luchan por evaluar el impacto de la peor pandemia que se recuerde, el alcance de las consecuencias económicas deja poco margen para errores de política.

Las proyecciones del Banco de Inglaterra fueron objeto de escrutinio a principios de este mes, luego de que economistas e inversionistas describieran su valoración a corto plazo de la economía el 6 de agosto como sorprendentemente optimista. La encuesta de Bloomberg espera que el banco central mantenga su tasa de referencia en 0,1% pero agrega 50.000 millones de libras (US$65.600 millones) a su programa de compra de activos para diciembre.

La encuesta se llevó a cabo del 7 al 13 de agosto, una semana en la que datos mostraron que la economía se contrajo 20,4% en el segundo trimestre, la mayor caída entre las naciones industrializadas avanzadas. Casi 750.000 personas han perdido su empleo remunerado desde marzo.

El desempleo se dirige hacia un máximo de 8,1% en el cuarto trimestre, por encima del máximo del 7,5% proyectado por el Banco de Inglaterra, y se prevé que el PIB crezca solo 6,4% en 2021 después de contraerse casi 10% este año.

Nota Original:U.K. Economic Scars Could Be Deeper Than Bank of England Thinks

©2020 Bloomberg L.P.