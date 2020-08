Sanofi compra empresa de biotecnología Principia por US$3.400M

Paul Hudson

(Bloomberg) -- Sanofi acordó adquirir la empresa de biotecnología estadounidense Principia Biopharma Inc. por unos US$3.400 millones a medida que la farmacéutica francesa se vuelca hacia terapias innovadoras para estimular el crecimiento, bajo la dirección del nuevo director ejecutivo, Paul Hudson.El acuerdo en efectivo hará que Sanofi adquiera el control total de la compañía, que se enfoca en tratamientos para la esclerosis múltiple y una variedad de trastornos autoinmunes, según un comunicado publicado el lunes. Bloomberg informó el mes pasado que Sanofi estaba estudiando posibles adquisiciones de empresas de biotecnología estadounidenses, incluida Principia.

Sanofi pagará US$100 por acción, según el comunicado, lo que representa una prima de 10% sobre el precio de cierre del viernes de las acciones de Principia, que han subido casi 66% este año. El valor patrimonial agregado del acuerdo es de aproximadamente US$3.700 millones, incluido el efectivo de Principia, según Sanofi.

Las acciones de Sanofi subieron 1,2% el lunes en París. Las acciones de Principia cerraron con un alza de 9,4% en las operaciones en Estados Unidos a US$99,25 cada una, más de cinco veces el precio por el que se vendieron las acciones de la compañía en su oferta pública inicial de 2018.

El acuerdo es la segunda adquisición farmacéutica más grande de este año, después de que Gilead Sciences Inc. acordó pagar US$4.900 millones para comprar al fabricante de terapias contra el cáncer Forty Seven Inc. en marzo, y le dará a Sanofi una línea de medicamentos conocidos como inhibidores de BTK que Principia está desarrollando para tratar trastornos autoinmunes. Hudson está tratando de rejuvenecer la empresa con sede en París centrándose en áreas de rápido crecimiento donde los nuevos medicamentos tienen precios altos.

La medida sigue al acuerdo de diciembre del gigante farmacéutico para comprar Synthorx Inc. por US$2.500 millones, y los analistas dicen que la empresa podría realizar más transacciones. A finales del año pasado, Hudson anunció una nueva estrategia para Sanofi, diciendo que pondría fin a su búsqueda de nuevos medicamentos para la diabetes y enfermedades cardíacas, lo que ayudaría a ahorrar más de US$2.000 millones y se centraría en áreas que están maduras para la innovación, como el cáncer.

Con el nuevo acuerdo, Sanofi asegurará medicamentos como el inhibidor de BTK SAR442168 para la esclerosis múltiple y otras enfermedades del sistema nervioso central. En febrero, se descubrió que había beneficiado a los pacientes con esclerosis múltiple en los estudios de fase 2, lo que llevó a Hudson a decir que el tratamiento podría acaparar la mitad del mercado de terapias de US$20.000 millones para la incurable enfermedad.

Principia, con sede en San Francisco, está desarrollando una terapia llamada rilzabrutinib para el tratamiento de afecciones del sistema inmunológico, según su sitio web, y está evaluando el uso del medicamento en pacientes con pénfigo, un grupo de enfermedades raras que causan ampollas en la piel y membranas mucosas.

“A través de esta adquisición, podremos expandir y acelerar el desarrollo de inhibidores de BTK en múltiples indicaciones”, dijo John Reed, jefe de investigación de Sanofi, en el comunicado.

Otras compañías apuntan a terapias similares contra el cáncer, como Calquence de AstraZeneca Plc e Imbruvica de AbbVie Inc.

Sanofi podría gastar hasta US$50.000 millones en adquisiciones después de anunciar la venta de su participación en Regeneron Pharmaceuticals Inc., dijo Bloomberg Intelligence en mayo. Además de las tecnologías de terapia génica y de cáncer, sus objetivos pueden incluir activos de inmunología, escribieron en ese entonces analistas de Bank of America Corp.

Sanofi tiene capacidad para llevar a cabo varias posibles transacciones de miles de millones de dólares, según Jefferies.

