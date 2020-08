Preso mapuche en huelga de hambre presenta contrapropuesta a Gobierno chileno

Imagen de archivo del líder mapuche Celestino Córdova. EFE /Juan Moreno /Arcjivo

Santiago de Chile, 17 ago (EFE).- El líder mapuche Celestino Córdova, condenado por asesinato y en huelga de hambre desde hace 106 días, presentó este lunes una contrapropuesta al Gobierno chileno para cumplir parte de su condena en casa y amenazó con dejar de ingerir líquidos esta misma noche de no llegar a un acuerdo.

"Solicitamos mayor amplitud, mayor flexibilidad para llegar a un buen entendimiento (...) Bajamos de meses a días y estamos esperando la repuesta del Gobierno", explicó en rueda de prensa la vocera del "machi" (guía espiritual), Cristina Romo.

El "machi", que justifica su solicitud en el Convenio 169 de la ONU sobre los pueblos indígenas que Chile ratificó hace una década, quería en un principio cumplir al menos seis meses de su condena en arresto domiciliario para renovar su "rewe" (energía espiritual), pero un tribunal rechazó su petición en julio y la Corte Suprema de Chile ratificó el fallo el 13 de agosto.

El Gobierno chileno explicó el domingo que le ofreció como propuesta "final" un permiso de 15 horas, similar al que disfrutó en julio de 2018, pero Córdova planteó este lunes una cantidad de "días" no especificada por su portavoz.

"Esta situación no se puede seguir alargando, es por eso que estamos viviendo las ultimas horas definitivas, donde el 'machi' al final de este día se va a decidir si inicia o no huelga seca", agregó Romo.

Condenado a 18 años de cárcel por el incendio que en 2013 causó la muerte al matrimonio de ancianos agricultores Luchsinger-Mackay, Córdova cumple condena en la cárcel de Temuco, capital de La Araucanía, pero fue trasladado hace un mes a un hospital cercano dado el agravamiento de su estado de salud.

El "machi", considerado una especie de curandero y una autoridad espiritual, lleva amenazando desde la semana pasada con intensificar su protesta y dejar de tomar líquidos e incluso envió varios audios en los que aseguraba estar "preparado" para morir por el pueblo mapuche, que es el más mayoritario de Chile y representa el 10 % de la población del país.

Junto a Córdova, hay otros 26 presos mapuches en huelga de hambre en el marco del llamado "conflicto mapuche", que enfrenta desde hace décadas a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales en La Aracuanía y en otras del sur de Chile.

En las últimas semanas y desde el inicio de las huelgas de hambre, el conflicto ha subido de intensidad con ocupaciones de edificios municipales y desalojos violentos, bloqueo de carreteras, quema de camiones y maquinarias y marchas con gritos racistas contra el pueblo indígena.