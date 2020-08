Portaltic.-Google planea unir sus apps de videollamadas Meet y Duo, según 9to5 Google

17/08/2020 Google Meet. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE OFICIAL



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Google trabaja actualmente para combinar sus dos aplicaciones de videollamadas actuales, la personal Duo y la 'app' profesional Meet, de manera que en el futuro Duo se integrará en Meet y sus desarrolladores cambiarán de equipo.



Así lo han asegurado fuentes conocedoras del asunto al portal 9to5 Google, que recogen que esta decisión proviene del vicepresidente de Google y director de G Suite, Javier Soltero, que ya decidió en el mes de mayo que los equipos de las aplicaciones de mensajería y comunicaciones de Google trabajasen juntos, según The Verge.



De manera interna, la compañía trabaja en un proyecto para unir los servicios Meet y Duo conocido por el nombre de desarrollo Duet, combinando los nombres de ambas aplicaciones.



No obstante, Google no tendría intención de continuar desarrollando Duo en el futuro, sino que los planes pasan por integrar Duo en Meet antes de cerrarla.



De hecho, varios ingenieros que anteriormente trabajaban en proyectos de Duo ya han comenzado a recibir asignaciones relacionadas con Meet o directamente han abandonado de equipo.



Antes de que se produzca la sustitución de Duo, Google planea introducir varias características de Duo en su app profesional Meet, como la encriptación de extremo a extremo, la posibilidad de contactar a través del número de teléfono e incluso efectos 3D.