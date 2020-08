Piñera pide a ministros que no divulguen su voto en plebiscito constitucional

En la imagen el presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE /Alberto Valdés /Archivo

Santiago de Chile, 17 ago (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió a sus ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores tener prescindencia en actos públicos que puedan mostrar cuál es su intención de voto de cara al plebiscito en el que el próximo 25 de octubre los chilenos decidirán si quieren o no una nueva Constitución.

Así lo informó este lunes a la prensa el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, quien dijo que "el Gobierno no va a tomar una posición sobre cualquiera de las dos alternativas legítimas que están hoy en la Constitución".

"Yo creo que tenemos que separar los planos, el Gobierno no va a tomar una posición sobre cualquiera de las dos alternativas legítimas que están hoy en la Constitución. Existe un plebiscito donde hay dos alternativas, una dice Apruebo, otra dice Rechazo, ambas buscan poder mejorar o cambiar la Constitución", señaló el portavoz.

Bellolio comentó que tanto ministros, como subsecretarios, intendentes o gobernadores "tienen una opinión" y que algunos "la habíamos manifestado públicamente antes" pero que el presidente les ha pedido "prescindencia en actos públicos o que signifiquen campaña hacia uno u otro sentido".

"Así como hay diferencias en el país sobre estas dos alternativas legítimas, también las hay en el gabinete, hay medios de comunicación que han publicado algunas de esas diferencias y es perfectamente legítimo y está bien, porque es lo mismo que ocurre en la casa de muchos chilenos", dijo el portavoz.

"Por tanto, no es el plebiscito una especie de referéndum revocatorio como pretenden una izquierda radical presentar sobre el Gobierno; no, son dos alternativas perfectamente legítimas sobre cómo modificar la Constitución", abundó.

El ministro anunció que su cartera elaborará un protocolo para definir cuáles son los límites de esa prescindencia, acotando que con esto buscan que quede claro lo que eso significa.

Sin embargo, este asunto está causando polémica en el interior del Ejecutivo y este lunes el canciller del país, Andrés Allamand, dijo que "sería absurdo" que ministros como él, que ya se han pronunciado públicamente, en su caso a favor del Rechazo, de repente "enmudecieran".

Pese a ello, el canciller recalcó que el Gobierno como ya tal "ya ha resuelto que tendrá una neutralidad" y "no va a optar por ninguna alternativa".

"El Gobierno ha dicho que se va a preocupar de que tengamos un proceso electoral confiable, con garantías, altamente participativo", dijo Allamand.