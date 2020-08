Perdonar a Snowden sería contraproducente para Trump: Eli Lake

(Bloomberg) -- Antes de que Donald Trump fuera presidente, a menudo se refería a Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional que divulgó secretos masivos a la prensa sobre el estado de vigilancia estadounidense, como un espía y un traidor. Ahora Trump está pensando en otorgarle un perdón. Es una idea imprudente.

Las revelaciones iniciales de Snowden fueron de interés público. Las primeras historias que aparecieron en The Guardian y el Washington Post expusieron cómo el gobierno de EE.UU. estaba recopilando y almacenando todos los metadatos telefónicos bajo a una interpretación legal secreta de la Ley Patriota que autorizaba al FBI a recopilar “registros comerciales”. En 2015, el Congreso redujo gran parte de la recopilación de registros telefónicos a granel del gobierno como resultado de la filtración.

Incluso James Clapper, el exdirector de inteligencia nacional, ha aceptado que al menos los contornos generales del programa del gobierno para recopilar registros telefónicos no deberían haber estado envueltos en el secreto de estado.

El problema, sin embargo, es que Snowden robó y reveló mucho más que eso. En junio de 2013, mientras estaba en Hong Kong, compartió documentos con el South China Morning Post que identificaban las máquinas exactas que la NSA estaba pirateando en China y Hong Kong, junto con detalles sobre si aún eran monitoreadas y cómo fueron atacadas.

Eso no ayudó a las libertades civiles estadounidenses. Más bien, expuso los esfuerzos de EE.UU. para monitorear las amenazas cibernéticas de una potencia hostil.

Otro problema es que a pesar de que el gobierno de EE.UU. ha realizado una evaluación de daños por el robo de secretos de Estado y divulgaciones de Snowden, todavía hay mucho que no sabe. La razón es que Snowden ideó un programa para eliminar las redes informáticas clasificadas que administraba como contratista de la NSA en Hawái. El gobierno de EE.UU. conoce los archivos que investigó el programa de Snowden, pero no sabe cuáles robó.

Irónicamente, fue Michael Flynn, entonces director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, quien realizó la revisión. Flynn reconoció el debate “sobre qué tipo de información tocó, qué tomó, qué sabemos”, en una entrevista de 2014 con NPR.

Flynn dijo más tarde que le preocupaba que Snowden pudiera haber robado información sobre capacidades de defensa, planes de guerra y métodos de recopilación de inteligencia técnica. “¿Ese conocimiento llegó a manos de nuestros adversarios, en este caso, por supuesto, Rusia?”, preguntó Flynn.

Para lo que valga, Snowden ha dicho que cuando estuvo atrapado en el aeropuerto de Moscú después de llegar allí desde Hong Kong en 2013, rechazó una oferta de los funcionarios de inteligencia rusos para cooperar con ellos. Pero esta explicación pone a prueba la credulidad. Se le ha permitido llevar una vida rica en línea desde un apartamento en Moscú, y finalmente a su novia (ahora esposa) se le permitió viajar a Rusia y vivir con él. Parece poco probable que el estado policial de Vladimir Putin fuera tan generoso con Snowden a menos que recibiera algo a cambio.

Incluso si la historia de Snowden es correcta, todavía hay buenas razones por las que Trump no debería concederle el perdón. Como dijo el presidente y miembros de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en una declaración conjunta el lunes, “no solo significaría que Snowden no puede ser considerado responsable de sus crímenes, sino que enviaría un mensaje peligroso a otros que están contemplando el espionaje y los adversarios que los apoyarían”.

No obstante, se puede ver por qué Trump y algunos de sus asesores estarían interesados en recompensar a Snowden siete años después de su gran robo de secretos de estado. Trump cree sinceramente que el estado de seguridad nacional al que Snowden expuso injustamente espió su campaña en 2016 y avivó una investigación sin mérito sobre los vínculos de su campaña con Rusia durante los primeros dos años y medio de su presidencia. Perdonar a Snowden sería una forma de saldar cuentas.

Trump tiene razón en parte sobre el liderazgo del FBI y algunos exlíderes de la comunidad de inteligencia de EE.UU. Es cierto que el FBI usó la investigación de la oposición no verificada y luego desacreditada para obtener una orden de vigilancia contra uno de sus asesores de campaña. La oficina también mantuvo abierta la investigación sobre Flynn, después de determinar que no era un agente o activo ruso. Todo el tiempo, exfuncionarios de inteligencia de EE.UU. insinuaron que Trump era vulnerable al chantaje ruso aunque no tenían tal evidencia.

Pero el sistema ahora está trabajando hacia la rendición de cuentas. Un abogado del FBI que falsificó un documento presentado a la corte de vigilancia secreta fue acusado la semana pasada como parte de una investigación sobre la investigación de Trump y Rusia. El inspector general del Departamento de Justicia publicó en diciembre un informe devastador, exponiendo los juegos del FBI en la corte de vigilancia. Ese tribunal ha retirado las órdenes de vigilancia solicitadas contra un exasesor de campaña de Trump, Carter Page.

Así es como una república corrige los abusos de su comunidad de inteligencia. Es un proceso que Snowden ignoró. Si Trump lo perdona, entonces el presidente ayudará a destruir las instituciones que su fiscal general intenta reformar.

Nota Original:Pardoning Edward Snowden Would Backfire on Trump: Eli Lake

©2020 Bloomberg L.P.