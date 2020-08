25/03/2014 Paula Echevarría y David Bustamante, unidos por una celebración de lo más especial. MADRID, 17 (CHANCE) Paula Echevarría y David Bustamante celebran hoy un día muy especial para ellos, a buen seguro uno de los más importantes del año. ¡Y no penséis que nos hemos vuelto locos! Nos referimos al cumpleaños de su hija, Daniella, que cumple ya doce años, convertida en toda una señorita que, en palabras de sus famosos papás, es cariñosa, buena, estudiosa y muy responsable. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Parece que fue ayer cuando la actriz y el cantante abandonaban con su pequeña, y emocionados como nunca les habíamos visto, el hospital en el que días antes había nacido Daniella. Sin embargo, el tiempo vuela y ya han pasado la friolera de doce años en los que hemos visto crecer poco a poco a la única hija de Paula y Bustamante.



Volcados completamente en la pequeña, que es sin duda lo más importante de sus vidas, Paula y David siempre tuvieron claro que, pasase lo que pasase, ella sería siempre lo principal. Por ello, desde su sorprendente separación en el año 2017, la ex pareja ha continuado teniendo una relación cordial por su hija, y es habitual verlos juntos compartiendo momentos importantes para Daniella, como su Primera Comunión, sus funciones escolares o la Cabalgata de Reyes que siempre ven en familia.



Y es que, por mucho que su matrimonio no funcionase, y gracias a Daniella, Paula Echevarría y David Bustamante siempre serán una familia que se aprecia y se respeta. La pequeña reparte su tiempo entre su mamá y su papá y está encantada con la respectivas parejas de ambos - Miguel Torres y Yana Olina - con quienes tiene una relación de lo más complice.



Después de disfrutar de la primera quincena de agosto de vacaciones con el cantante y Yana Olina en San Vicente de la Barquera, la cumpleañera vuelve a estar reunida con su famosa mamá. La influencer y Miguel Torres han puesto rumbo al norte después de unas exclusivas semanas en Marbella disfrutando con amigos de la Costa del Sol. De nuevo con su pequeña, seguro que Paula tiene una celebración de lo más especial preparada para sorprender a la niña.



De momento, y aún con todo el día por delante, tanto Bustamante como la protagonista de "Velvet" han felicitado a su hija a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Paula, con unos divertidos stories de paseo con la pequeña, se lamenta de que Daniella ya cumpla doce años y hace "pucheritos" mientras su hija le pide con una sonrisa que no diga esas cosas.



David, por su parte, y al que este año le toca celebrar el día más importante de su vida en la distancia depués de haber pasado ya la parte de las vacaciones estivales que le corresponden con su hija,, ha felicitado a Daniella con una bonita foto de padre e hija y el siguiente texto: "Hoy hace 12 años que descubrí lo que significa el verbo amar... Miro atrás y me emocionan los recuerdos... Tantas tardes en el parque... Tantos sustos y alegrías... Tantos cuentos inventados para ver si te dormías... Felicidades... A mi persona favorita!!!"



Desde Chance nos unimos a la felicitación de Paula Echevarría y David Bustamante y mandamos un beso enorme a Daniella, a la que conocemos desde el día en que nació y que, a sus doce años, se ha convertido en una de nuestras mini celebrities favoritas. ¡Muchas felicidades!