Otro estado mexicano prohíbe la venta de comida chatarra a niños

(Bloomberg) -- Los legisladores del estado mexicano de Tabasco aprobaron el lunes una iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad, según El Universal.

El decreto, enviado a los legisladores por el gobernador Adán Augusto López Hernández, sigue una prohibición similar en Oaxaca, otro estado en el sur de México. Varios estados mexicanos han estado considerando medidas enérgicas contra las ventas de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores, especialmente porque el brote de coronavirus ha revelado el alcance de las enfermedades relacionadas con la obesidad como la presión arterial alta y la diabetes.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han dicho que las cifras de covid-19 en el país se han exacerbado por la prevalencia de alimentos procesados, especialmente en comunidades vulnerables. En una reciente conferencia de prensa nocturna sobre la pandemia, López-Gatell elogió la prohibición de venta de comida chatarra de Oaxaca como una medida apropiada para ayudar a lidiar con el brote.

Nota Original:Second Mexican State to Crack Down on Selling Junk Food to Kids

©2020 Bloomberg L.P.