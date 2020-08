O.Próximo.- Israel ataca nuevamente objetivos de Hamás en Gaza tras el lanzamiento de globos incendiarios

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este lunes un nuevo ataque a una de las instalaciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) situado en el norte de Gaza como represalia por el lanzamiento de globos incendiarios por parte de un grupo de palestinos horas antes.



"Durante el día, globos con material incendiario han sido lanzados desde Gaza hacia Israel y por la tarde, docenas de palestinos han instigado protestas a lo largo de la valla de seguridad", ha escrito el FDI en su cuenta de Twitter.



En respuesta a todo ello, el FDI ha explicado que ha hecho uso de sus tanques para atacar los "puestos de observación" levantados por Hamás.



El lanzamiento de estos globos incendiarios se ha ido sucediendo de manera regular durante los últimos días, lo que ha llevado a Israel a atacar en varias ocasiones objetivos de Hamás, que controla esa parte del territorio desde 2007.



Las autoridades israelíes han advertido de que Hamás es "responsable" de lo que pueda ocurrir. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya avisó esta semana de que los milicianos palestinos pagarían "un precio muy alto" por este "terrorismo con globos".



Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, advirtió el domingo de que "si no hay tranquilidad en Sderot no habrá paz en Gaza", en relación a esta ciudad israelí situada a tan solo un kilómetro de distancia de la Franja y objetivo en los últimos años de este tipo de acciones.



Hamas, por su parte, ha arremetido contra Israel por la violencia registrada en la frontera con la Franja de Gaza y ha acusado a las FDI de cometer crímenes de guerra contra los manifestantes.



Por otro lado, horas antes de que las FDI anunciaran un nuevo ataque contra las instalaciones de Hamás, informaron acerca de un "atentado terrorista frustrado" cerca de la Tumba de Raquel, en la ciudad de Belén.



"Nuestras fuerzas localizaron a un terrorista tratando de lanzar un cóctel molotov hacia el área de la Tumba y respondieron con fuego", ha escrito el FDI en sus redes sociales, en donde también han revelado que el sospechoso ha sido alcanzado por los disparos, aunque no han precisado en que estado se encuentra.